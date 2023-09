El diputado de la Bancada UDI, Felipe Donoso, hizo un llamado a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) a elaborar un programa -en conjunto con todas las municipalidades del país- que permita ofrecer, de manera gratuita, el grabado de patentes vehiculares a todas las personas que así lo requieran.

Esto, considerando que este lunes entró en vigencia una modificación a la Ley de Tránsito que obliga a todos los conductores a registrar, dentro de un año, la identificación de sus vehículos en el parabrisas, las ventanas y los espejos retrovisores laterales, como una manera de prevenir el robo de automóviles y su posterior venta o clonación.

Al respecto, si bien el parlamentario gremialista aseguró que la medida apunta a mejorar la seguridad en el país, advirtió que implicará -inevitablemente- un gasto mayor para todos los propietarios de vehículos, en especial para las familias más vulnerables y de escasos recursos.

Por lo mismo, y recordando que en distintas municipalidades del país ya se ha ofrecido el grabado de patentes de forma gratuita, Donoso solicitó al Gobierno financiar programas similares, de manera que puedan ser replicados en el resto de las comunas, sin ninguna distinción.

“Es deber del Estado adoptar todas las medidas que permitan proteger a los chilenos frente a la ola delictual que hoy estamos viviendo. Y por muy bien intencionada que sea esta ley, que entró en vigencia este lunes, van a tener que ser los propietarios de vehículos quienes incurran en ese gasto, lo que pareciera no ser justo. Por eso es fundamental que sea la Subdere la que elabore un programa destinado exclusivamente a financiar este servicio, que vaya en directo beneficio de la comunidad, de manera que no sean los chilenos quienes deban asumir este costo”, explicó el legislador.

Grabado de patentes

En esa línea, el diputado Donoso justificó su solicitud, teniendo en cuenta que si un conductor no ha grabado la patente en los vidrios y espejos de su vehículo, no podrá obtener su revisión técnica, por lo que aseguraron que “hay que ponernos en el lugar de todas las personas que utilizan su automóvil como fuente de ingreso, quienes se podrían ver impedidos de seguir trabajando si es que, por alguna u otra razón, no pueden pagar por el servicio que hoy es obligatorio”.

“Actualmente, estamos viviendo una de las crisis económicas más complejas del último tiempo en nuestro país, con un nivel de desempleo muy alto. Por eso es que no podemos seguir cargándole la mano a los chilenos, menos aún cuando es el Estado el que debe invertir para garantizarles su protección y seguridad, y no ellos mismos (…), precisó el congresista.