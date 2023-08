"Cuando el país no avanza en reforma de pensiones, cuando el país no logra avanzar en un pacto fiscal o no logra avanzar en aquellos acuerdos que habiliten dar respuesta a las necesidades de la gente, es el pueblo, la ciudadanía, las personas las que pagan los costos", indicó la ministra Camila Vallejo por las conversaciones con la oposición para avanzar en reformas fundamentales para el gobierno: la de pensiones y el pacto fiscal.