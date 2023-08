A la Comisión de Ética podría ser llevada la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Hertz (PC), tras impedir la palabra del diputado Republicano Cristián Araya, en medio de la discusión de un proyecto oficialista que busca solicitar antecedentes a EEUU por su intervención en el período de la Unidad Popular.

La iniciativa fue apoyada por Araya, pero a la vez, éste solicitó ampliar dicha petición a la injerencia de la Unión Soviética y Cuba en el Gobierno de la UP.

“Solicité la palabra para poder intervenir y, efectivamente, apoyar esta solicitud, porque, la verdad nos hará libres. Pero solicité también que se incorporara una solicitud al Gobierno cubano por la intervención de la inteligencia cubana durante el período del Gobierno de la Unidad Popular, y también durante la intervención del 11 de septiembre, y luego durante el gobierno militar ¿Cómo intervino Cuba, cómo intervino la Unión Soviética? Antecedentes que son importantes para conocer efectivamente qué es lo que pasó en esta época. La verdad se cuenta entera”, precisó el parlamentario.

Sin embargo, el legislador explicó que, pese a que “aprobamos y respaldamos este Proyecto de Resolución, evidentemente, a la izquierda más radical no le gustó que hiciéramos el punto de que tenían que conocer también los antecedentes de la intervención de otros países, en caso de la dictadura cubana y la el gobierno tiránico de la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (…)”.

Diputada Hertz podría ser llevada a Comisión de Ética

Según explicó Araya, en el momento del impasse, la Mesa estaba siendo encabezada por Carmen Hertz, “quien acusó de que utilizamos una triquiñuela de forma incomprensible, toda vez que, al parecer, sus prejuicios contra la Banca Republicana son más fuertes y no escuchó lo que estábamos diciendo”.

“Se tiene que conocer la intervención norteamericana en Chile, se tiene que conocer también la de la Unión Soviética y Cuba, pero lamentablemente parece que su sesgo ideológico impidió que escuchara nuestro argumento y parece que quieren ocultar bajo la alfombra lo que pasó con la KGB y la inteligencia cubana en Chile durante esta época”, añadió el parlamentario.

Finalmente, Araya dijo que están “analizando una presentación ante la Comisión de Ética, porque si bien ella estaba presidiendo la Mesa en esos momentos, no puede utilizar de forma arbitraria y antojadiza su cargo. Se me cortó el micrófono, se me cuestionó públicamente, e incluso se calificó mi intervención de forma injusta. Por tanto, es un tema que estamos analizando. No vamos a permitirle ninguna al comunismo, ni en la Cámara ni menos cuando les toque a ellos presidir como es el caso de Carmen Hertz”.