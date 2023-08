El Ministerio Público concretó una reunión de equipo abocada a investigar los casos de fundaciones y corporaciones que estarían involucradas en irregularidades financieras y tributarias, denominado como Caso Convenios.

Así lo informaron el fiscal nacional Ángel Valencia y el director de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, quienes se reunieron con los persecutores y oficiales de la policía civil para coordinar las diligencias en todo el país.

Valencia destacó que el objetivo de la reunión sirvió “para que las investigaciones avancen de manera uniforme. Y en segundo término, para poder estar seguros de que les estamos proveyendo de toda la información; de todo el apoyo; toda la logística y de todos los recursos que son necesarios para que estas investigaciones avancen“.

32 fundaciones investigadas en 11 regiones

Además, resaltó el trabajo conjunto de la Fiscalía y la PDI, que “es de la mayor relevancia para poder contribuir al avance de estas investigaciones y poder transmitir a la ciudadanía toda la información necesaria para que este asunto se esclarezca adecuadamente“.

Por su parte, Campos indicó que llevan investigaciones de fundaciones y corporaciones desde Arica a Magallanes, que impactan en más de diez fiscalías regionales y que involucran causas relacionadas con fundaciones, corporaciones, ONG y otras personas jurídicas.

“Son instancias de cooperación, de colaboración, de apoyo, de unidad, también de acción y de coordinación de cada una de las diligencias que están realizando los equipos“, afirmó.

Asimismo, señaló que han establecido contacto con otros organismos auxiliares de la administración del Estado; como el Consejo de Defensa del Estado; Servicio de Impuestos Internos; Servicio Electoral y ChileCompra, que tienen mucho que aportar al desarrollo de la investigación.

Fiscalía no descarta nuevos delitos

En conferencia de prensa posterior a la reunión, se le consultó el fiscal Ángel Valencia sobre el monto total involucrado en el caso y los posibles delitos que se podrían imputar a los representantes legales de las fundaciones y corporaciones.

Valencia señaló que “de momento hay que esperar los avances en la investigación” y que “no me atrevería a decir una cifra, la que va en evolución“. Además, indicó que hasta ahora “no es prudente hablar de una suma total defraudada“.

Respecto a los delitos, Valencia reiteró que “son 10 fiscalías regionales, abarcando asuntos que corresponden a 11 regiones, con 32 fundaciones involucradas en las investigaciones” por eventuales “delitos tributarios” o “como malversación o fraude al fisco”, dijo.

Ministerio Público identifica rasgos comunes en organizaciones investigadas

Asimismo, el Fiscal Nacional explicó algunos detalles sobre las características comunes que han detectado en las fundaciones y corporaciones investigadas.

Valencia dijo que “se trata de asuntos en los cuales ha habido transferencia de fondos, principalmente desde los gobiernos regionales, pero también de seremías” a organizaciones “de reciente formación“; creadas bajo una ley “menos exigente” dijo.

Además, señaló que esos convenios “se hicieron mediante contratos que no establecieron un conjunto de garantías o requisitos” como pagos parcializados o boletas de garantía. También mencionó que “hay un desajuste entre los objetivos de estas instituciones” y “la experiencia de quiénes forman parte de sus equipos“.

Así las cosas, el Ángel Valencia afirmó que estos rasgos comunes son “evidentes” y justifican que se abran investigaciones y que los fiscales compartan experiencias y desarrollen actividades comunes.