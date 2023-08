Fue a través de un comunicado que la ahora ex seremi RM de las Culturas, las artes y el patrimonio, Alejandra Jiménez, explicó las razones de su renuncia: "Me voy con la certeza de haber actuado siempre con probidad y transparencia".

La tarde de este martes la seremi de Culturas de la región Metropolitana, Alejandra Jiménez, decidió renunciar al cargo, luego que se conociera que el Ministerio traspasó cerca de $10 millones a la ONG “El circo del Mundo Chile” en la cual participaba.

Aunque la renuncia se informó a eso de las 19:30 horas, cerca de las 21:00 Jiménez difundió un comunicado donde ratifica su salida de la Seremi, y donde asegura que dimite por un “sentido de responsabilidad”.

“Mi gestión buscó siempre cumplir con las principios de probidad administrativa y transparencia, por lo que desde un comienzo en mi declaración de intereses y patrimonio señalé la ONG en que participé hasta antes de asumir en el cargo”, comienza el comunicado.

De acuerdo a Jiménez, no actualizó su información en el portal de transparencia y no dio cuenta de su salida de la ONG, agregando también que ella no participó en los procesos que entregaron los $10 millones a la organización a través de dos convenios.

“Lamentablemente, por un error no actualicé debidamente esa información en el portal, sin embargo, existen antecedentes que dan cuenta de mi renuncia y alejamiento de esa entidad en el momento oportuno. Por otro lado, aclaré con el ministro, Jaime de Aguirre, la situación de los convenios firmados, pero es preciso señalar que mientras ejercí mi cargo no participé en ninguno de las procedimientos de revisión, evaluación, ni selección de estos proyectos ya que es un proceso que se lleva a cabo en su integridad en la secretaría ejecutiva de Artes Escénicas, a través de una comisión evaluadora externa”, añadió.

“Me voy con la certeza de haber actuado siempre con probidad y transparencia, de haber dado todo de mí y más, para mejorar el arte y las culturas a nivel sectorial y territorial, de correr los cercos, avanzar en las deudas históricas para nuestro sector y para la gente en sus derechos culturales, porque el derecho a la cultura es un derecho humano”, cierra el comunicado.

Los convenios suscritos entre la Seremi de Culturas y El Circo del Mundo Chile

Con fecha 11 de julio de 2022 se firmó el primer convenio que equivale a un monto de casi seis millones de pesos. Esto, mediante una resolución exenta y un concurso público del Fondo Nacional de Desarrollo y Fomento de las Artes Escénicas.

En tanto, el segundo data del 22 de noviembre de 2022, también del Fondo Nacional de Desarrollo y Fomento de las Artes Escénicas, pero esta vez por un monto que sobrepasó los 4 millones de pesos.