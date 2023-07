A raíz del robo que afectó al Ministerio de Desarrollo Social, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que desde la oposición hay “una fijación” en el líder de esa cartera, Giorgio Jackson.

Recordemos que ayer se logró recuperar los 23 computadores que fueron sustraídos desde el edificio del Mideso.

En relación al robo, la secretaria de Estado dijo que “nunca estuvo en riesgo la información del Ministerio de Desarrollo Social producto del robo, porque toda la información que está en los computadores está respaldada en los sistemas informáticos”.

“Uno, con los primeros antecedentes, puede determinar si es que el delito que se ha cometido es fuera de lo normal o no. Y a todas luces, efectivamente, lo que presenciamos es que los hechos no son normales, son fuera de lo común. No es normal y no es común que se entre a robar a un ministerio, suplantando la identidad de un ministro de Estado”, explicó Vallejo.

Robo de computadores desde Ministerio de Desarrollo Social

Desde el punto de vista político, la vocera dijo que “fue muy notorio que ni siquiera se esperó la declaración del ministro Giorgio Jackson, para instalar rápidamente una acusación grave, que era imputarle un delito a una autoridad de Estado”.

“Esa utilización política, como lo hemos dicho, es irresponsable, es calumniosa, es injuriosa, y creemos que no puede volver a repetirse. Porque cuando estamos hablando de seguridad, cuando estamos hablando de enfrentar la delincuencia, no podemos jugar permanentemente con las palabras (…) Todo tiene un límite”, señaló la ministra.

Así también dijo que “esto ha sobrepasado los límites, no solo porque se ha estado, como lo dijo la vicepresidenta en su momento, generando una especie de persecución política, sino que hoy día nuevamente se utilizan los hechos para imputarle a un ministro de Estado un delito grave, sin pruebas, sin absolutamente nada”.

En este sentido, el Gobierno ha “decidido hacer un llamado a aquellos sectores de la oposición que han utilizado políticamente cada hecho que ha sucedido en nuestro país, para atribuirle un delito a un ministro de Estado”.

“Sin antes haber esperado una declaración oficial del Gobierno, ya se le estaba imputando un delito al ministro, porque se estaba utilizando políticamente este caso para dar un golpe (…) en aquellos que tienen una fijación en el ministro Jackson, hace bastante rato”, reiteró la vocera de Gobierno.

Carta de la UDI

Respecto a la carta de la UDI donde piden la renuncia de Jackson, Vallejo dijo que “cuando se leyó esa carta, inmediatamente la vicepresidenta se contacta con el Presidente y se desestima absolutamente contestar una carta de ese nivel”.

“Luego de eso, se informa rápidamente al presidente de la UDI de que no se iba a contestar por el carácter injurioso, calumnioso e infame de la carta”, añadió la autoridad.

En la UDI insistieron en que hay cosas por aclarar en este caso, e insistieron en exigir la renuncia del ministro Jackson.

El senador y presidente del partido, Javier Macaya, señaló que no dialogarán con La Moneda hasta que el titular del Mideso deje su cargo.

En esta línea, Vallejo dijo que “a estas alturas estamos hablando de fijaciones contra un ministro de Estado. Es complejo que un partido político o que la política no sea capaz de resolver los problemas ciudadanos, porque existe una fijación contra un ministro”.

Por su parte, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, fue crítico con la misiva enviada por diputados de la UDI, y respaldó las críticas del Ejecutivo.

“Tenemos una oposición ociosa, mentirosa y mala leche (…) son poco serios, la oposición no aporta en nada al país. Su única preocupación es tirar barro y mentir”, manifestó el parlamentario.