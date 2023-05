Alihuen Antileo representante mapuche en el nuevo Consejo Constitucional, ve con posibilidades que la instancia, liderada por los consejeros republicanos, atienda sus demandas y que el reconocimiento a los pueblos originarios sea incluido en la nueva Constitución.

En conversación con CNN Chile, Antileo resaltó que “tengo la impresión de que tanto republicanos como los sectores de derecha, si quieren ser una opción electoral para las futuras décadas, van a atender nuestras demandas“.

Por otra parte, destacó el nivel de votación que tuvieron los dos candidatos de pueblos originarios -él junto al también mapuche Julio Marileo-, quienes alcanzaron más de 300 mil votos.

Sin embargo, producto de las reglas del proceso, sólo pudo ser escogido un representante indígena. Para que fueran electos ambos, debían alcanzan al menos un 3% de los votos válidamente emitidos.

“Satisfecho, pero no contento, porque los otros pueblos no tuvieron su representación propia. Seguramente, las barreras de entrada hicieron que muchos no postularan, porque se veía muy difícil”, señaló el consejero número 51 del Consejo Constitucional.

En ese caso, dijo que buscará representar a todos los pueblos indígenas y no sólo al mapuche. “Por fuerza mayor, no presentaron candidatos. Ahora, ellos deben ver si los representamos o no, pero yo encantado”, indicó.

Finalmente, precisó que la Constitución “debe tener el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de algunos derechos colectivos, como el rescate de nuestras costumbres y tradiciones”.

“También, participación en aquellas instancias en donde se deciden políticas públicas”, añadió.