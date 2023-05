Dos días después del disparo, el supuesto responsable fue detenido y dejado en prisión preventiva. A casi un año, aún no hay claridad al respecto. Es más, el 9 de mayo se resolverá si se aumenta el plazo de investigación, solicitud hecha por el Ministerio Público.

Este lunes, cuando se conmemora un nuevo Día del Trabajo, el canal Señal 3 de La Victoria vive un momento especial. Se cumple un año desde que una de sus colaboradoras, la periodista Francisca Sandoval, resultó gravemente herida en su cabeza por un disparo. Disparo que 12 días después le provocó la muerte.

Francisca se encontraba cubriendo las diferentes actividades conmemorativas por el 1 de Mayo en el centro de la capital, en particular una de las manifestaciones que se desviaron hacia el Barrio Meiggs, en la Región Metropolitana. En ese lugar, un grupo de manifestantes tomaron parte de carpas o toldos azules de los comerciantes ambulantes para crear barricas contra Carabineros.

En ese momento, cerca del mediodía, los propios comerciantes se sumaron a los violentos hechos. Fue en ese momento que Marcelo Naranjo Naranjo habría percutado el disparo que hirió mortalmente a Francisca. Otras dos personas resultaron heridas a bala ese día, por lo que también se detuvo, en febrero de este año, a Sebastián Aguilera Gutiérrez.

Tras el grave incidente, diferentes irregularidades quedaron en evidencia. Primero, la desatada presencia de comercio ambulante en Barrio Meiggs, quienes se habían tomado las veredas y calles de uno de los sectores más concurridos de la capital.

Así mismo, la existencia de una supuesta red de protección armada para los propios comerciantes ambulantes, en la que habría participado Marcelo Naranjo y que ha sido denunciada por antiguos locatarios del lugar.

Intervención en Barrio Meiggs

Francisca Sandoval falleció el 12 de mayo, 12 días después de recibir un disparo en la cabeza, impacto que dejó un agujero en la máscara antigases que utilizaba para cubrirse durante la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores.

El canal Señal 3 de La Victoria informó la muerte de Francisca Sandoval y aseguró, vía redes sociales, que “Francisca no se nos fue. La asesinaron. A través de estas palabras confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Fran. Te extrañaremos y haremos todo lo posible para encontrar la verdad”.

Cuatro días después comenzó una operación policial de copamiento en Barrio Meiggs, con la presencia permanente de Carabineros, y con un seguimiento a los comerciantes ambulantes desalojados, con el fin de evitar que se instalen en otras calles del barrio o sectores comerciales cercanos.

La medida tuvo un efecto inmediato, se liberaron espacios que por años estuvieron secuestrados por un comercio irregular, que no pagaba impuestos y perjudicaba directamente a locatarios y comerciantes que mes a mes pagan sus contribuciones.

Además, policialmente la estrategia surtió efecto, al menos los primeros meses. En agosto de 2022, a tres meses del asesinato de Francisca, Carabineros informaba de una disminución de los delitos más comunes en la zona.

De acuerdo a la información entregada, desde el 1 de enero a mayo de 2022, la falta a la ley más común fue el hurto simple (123 hechos), seguido de robo con sorpresa (120) y hurto simple menor.

En tanto, posterior a la intervención realizada en el popular barrio, entre 21 de julio hasta el 11 de agosto se han reportado 31 delitos, donde el hurto simple y lesiones leves figuran dentro de los hechos más efectuados.

Finalmente, antes de la intervención, Carabineros registraba un total de 452 delitos de mayor connotación social en relación con los meses de enero a mayo. Posterior a su intervención, estos se redujeron a 67 desde mayo a julio y finalmente a 31 desde el último reporte (ejecutado entre el 21 de julio al 11 de agosto), representando una importante disminución de delitos de mayor connotación social en un total del 93%.

Estrategia que con el pasar de los meses dejó de ser efectiva, ya que el comercio irregular buscó la manera de saltarse la fiscalización. Es más, en noviembre de 2022, precisamente la presencia de comercio ambulante complicó el trabajo de bomberos para apagar un incendio que afectó un local comercial del Barrio Meiggs.

Incluso, es común ver publicaciones en redes sociales que dan cuenta de cómo los toldos azules, y de otros colores, siguen tomándose las calles y veredas, dificultando el tránsito peatonal y perjudicando al comercio establecido.

Francisca Sandoval en busca de justicia

Dos días después de que Francisca Sandoval, periodista de Señal 3 de La Victoria, fuera gravemente herida con un disparo, fue detenido Marcelo Naranjo como principal sospechoso del ataque. Imágenes de cámaras de seguridad lograron identificar al hombre.

No obstante, a un año del incidente, la verdad sobre el verdadero responsable o si Naranjo es el culpable de la muerte de Francisca, no está cerca de conocerse. El 11 de abril, la Fiscalía pidió extender el plazo para investigar el homicidio, ya que existen diligencias pendientes que no permiten al ministerio público cerrar la investigación en la fecha que vence el plazo judicial fijado”.

El 7º Juzgado de Garantía de Santiago fijo para el 9 de mayo la audiencia, alargando la prisión preventiva en la que se encuentra Naranjo, y postergando así la justicia para Francisca Sandoval, su familia y seres queridos. Para ellos, el 1 de Mayo ya no será el Día del Trabajador, seré el día en que una bala le arrebató la vida a Francisca.