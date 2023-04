El millonario empresario y propietario de la empresa Tesla, Elon Musk, se refirió de forma breve al plan nacional de Chile para el litio, indicando que es muy común en el planeta y que lo importante es su refinación.

Tesla ocupó su cuenta de Twitter para responder una publicación de la empresa de servicios financiero Unusual Whales, que en su cuenta de esta plataforma, comentó que “Chile nacionalizará la industria del litio del país, el segundo mayor productor mundial del metal esencial en las baterías de vehículos eléctricos, para impulsar su economía y proteger su medio ambiente”.

“El litio es muy común en toda la Tierra. Lo que importa es la capacidad de refinación”, fue la respuesta del propietario de Twitter.

Lithium ore is very common throughout Earth. What matters is refining capacity.

— Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023