Diputados de distintas bancadas solicitaron al Gobierno que aplique suma urgencia al proyecto de ley “Que Pase La Micro”. La iniciativa busca habilitar la creación de empresas de transporte de parte de municipalidades y gobiernos regionales.

A la petición de poner urgencia al proyecto de autoría del diputado Luis Cuello (PC), se sumaron los parlamentarios también del PC María Candelaria Acevedo, Carolina Tello, Matías Ramírez, Nathalie Castillo, Marisela Santibáñez, Daniela Serrano; también Camila Rojas (Comunes), María Francisca Bello (CS), Jaime Sáez (RD), Héctor Barría (PDC), Félix Bugueño (FRVS), Marta González (Ind. PPD), Raúl Leiva (PS), y Héctor Ulloa (Indp).

Entre las justificaciones para pedir la suma urgencia están “los constantes incumplimientos del sector privado en transportes, lo que ha quedado en evidencia desde marzo de 2020 hasta la actualidad”. Asimismo, se sumaron declaraciones de dirigentes sociales y locales que apoyan la moción parlamentaria.

“Creemos que esta es una alternativa que está abriéndose camino, que además responde a una necesidad y que también responde a una urgencia”, aseguró el diputado Cuello.

Por su parte, la diputada Camila Rojas (Comunes) expresó que “la demanda por transporte es muy sentida, especialmente en las zonas más alejadas o en aquellas donde no es un negocio atractivo para los privados que son quienes deciden si ofrecer el servicio o no. Por eso es importante avanzar en que exista la posibilidad de que los gobiernos regionales o las municipalidades tengan un rol activo en la entrega de este servicio que es vital para la movilidad de las personas”.

“En nuestra provincia, la provincia de San Antonio, necesidades básicas como ir al colegio o al hospital requieren de transporte que muchas veces escasea. Por eso consideramos tan relevante que el proyecto “Que Pase La Micro” pueda avanzar y pueda ser ley”, agregó la diputada.

En la misma línea la diputada María Francisca Bello destacó: “lamentablemente no podemos acceder a nuestros derechos si no hay transporte público. No podemos organizarnos las mujeres, sobre todo que tenemos dobles jornadas de trabajo por el cuidado, si es que no tenemos un transporte oportuno, digno y limpio”.

También presente en la instancia el diputado democratacristiano Héctor Barría expresó que en la región de Los Lagos hay sectores que, post pandemia, “no está pasando el bus, no está pasando la locomoción privada ni pública. Por lo tanto, esta iniciativa esperemos que tenga respaldo del Gobierno”.

Otra de las firmantes del oficio que pide poner suma urgencia a “Que pase la micro”, fue María Candelaria Acevedo (PC), quien detalló que en la zona que representa (Gran Concepción, además de Santa Juana y Tomé) “tenemos un grave problema de movilidad y la mejor solución es fortalecer el transporte público tanto en la zona urbana, como rural”.

“Nos hemos reunido con estudiantes y transportistas quienes concuerdan en la necesidad de mejorar el actual sistema, para eso estamos promoviendo una mesa intersectorial en la que participen ambos actores y también las entidades de transporte y seguridad”, expresó la diputada comunista.