Sin ningún tipo referencia al nuevo proceso constituyente, ni a los futuros consejeros, la parlamentaria del Partido Humanista, Pamela Jiles, llamó a no votar por el conglomerado del Presidente Boric y preferir la lista del Partido de la Gente (PDG), en un video de poco más de un minuto de duración.

Con sorpresas comenzó la franja electoral en televisión abierta para las próximas elecciones de consejeros constitucionales, luego de que la diputada Pamela Jiles apareciera en el espacio correspondiente al Partido de la Gente (PDG).

En Internet y redes sociales, varios usuarios recordaron pasajes en los que Jiles afirmó que no trabajaría con Franco Parisi, algo que podemos ver actualmente en el nuevo proceso constituyente.

Pamela Jiles en la franja televisiva del PDG

“No, no hay un error. Yo decidí estar en la franja del Partido de la Gente (PDG)”, dijo Pamela Jiles en un video de 1 minuto y 27 segundos de duración, relativo a la elección de los próximos consejeros constitucionales.

En la misma pieza audiovisual, la diputada explicó sus razones para participar en el espacio del PDG. “Ellos han sido mis compañeros en tu demanda por el sexto retiro”, afirmó.

“No podemos votar por la lista de Boric, de los que te niegan tu platita y te dicen que ya ni será tuya”, añadió.

Dichos de Jiles sobre Franco Parisi

Tras el video de Pamela Jiles en la franja del PDG, varios usuarios de Internet reaccionaron sorprendidos ante la presencia de la diputada en un espacio para un partido contrario al de ella.

Por otro lado, en Twitter, se encargaron de recordar algunos dichos de la diputada, respecto al líder del mencionado grupo político, Franco Parisi, y que se relacionan con una denuncia en su contra en una universidad estadounidense.

“El señor Parisi usa ilegal e ilegítimamente mi imagen, no me he relacionado de ninguna forma con acusados de abuso sexual”, escribió la parlamentaria en su red social, en el 2017.

Incluso, algunos se lo tomaron con humor y afirmaron que fue “una maravillosa jugada”.

