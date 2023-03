"Nos comprometió, le creímos y no cumplió. Por lo tanto hay un antes y un después en esa confianza. No contamos con su voto como una cuestión definitiva y la consideramos de oposición respecto a los proyectos del Gobierno", dijo la ministra Uriarte respecto a la diputada Jiles, que salió de la Sala y no votó la reforma tributaria, finalmente rechazada en su idea de legislar.