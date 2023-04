La jornada de este martes el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a través de una sesión telemática, expuso frente al Congreso Nacional de Chile.

Pasadas las 14:00 horas de esta tarde el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, dio inicio a la reunión, seguido por su par del Senado, Juan Antonio Coloma.

Tras agradecer el espacio y saludar al parlamento, el mandatario ucraniano abordó el conflicto que mantiene su país con Rusia, calificando los ataques sufridos por dicho país como “el fascismo del XXI, así funciona, es una dictadura”.

Además, agradeció a los países que les han brindado apoyo armamentístico, explicando que en las oportunidades que pidieron armas a otras naciones fue netamente para defenderse.

“Casi 1900 pueblos y ciudades ucranianas ya logramos recuperar gracias a los defensores”, sostuvo.

“Imagínense una aldea que fue muy fuerte antes (…) y ahora todos los edificios están destruidos, 96% están dañados con bombardeos. Eso fue, así llegó Rusia”, explicó. “Imagínense que apenas en una región hay más de 50 aldeas casi destruidas”, detalló.

Zelenski por situación de Ucrania y conflicto con Rusia: “Tenemos que liberar más de 1900 ciudades y pueblos”

En ese contexto, el jefe de Estado ucraniano se dirigió a la comunidad chilena y apuntó a los campos de cultivo en Ucrania que se encuentran contaminados actualmente producto de la guerra.

“Pueblo chileno, tenemos que liberar todavía más de 1900 ciudades y pueblos de Ucrania del mal ruso, es para eso que creamos la coalición de países que ayudan a Ucrania a defender nuestra independencia nacional y las vidas de nuestra gente”, expresó.

“Es para eso que propuse en otoño pasado la fórmula de la paz. Son 10 puntos que son capaces de devolver la seguridad a Ucrania y de devolver a Europa y todo el mundo la estabilidad que fue violada por el fascismo ruso”, precisó.

“Es para eso que nos dirigimos por el apoyo a ustedes, al pueblo chileno, la vida siempre tiene un valor igual, el valor más alto”, recalcó.

En esa línea, enfatizó en que “no hay nada en el mundo que pueda justificar la exterminación de la vida de gente civil, la sublimación de pueblos libres, y también ataques bandidos a otros países para las ganancias”.

Zelenski destaca apoyo de Chile en reuniones con la ONU

Por otra parte, valoró las intervenciones que el presidente Gabriel Boric realizó en las reuniones que mantuvo en las reuniones con la Asamblea General de la Organización Naciones Unidas (ONU).

“Estoy muy agradecido con el pueblo de Chile por la condena en principio de la agresión rusa, por el apoyo de las resoluciones respectivas de la Asamblea General de la ONU”, expuso.

“Estoy muy agradecido al señor presidente de Chile, Gabriel Boric, por nuestros acuerdos muy importantes. En particular, sobre la participación de su país en el desminado humanitario en nuestra tierra. Es todo lo que necesitan, 174.000 Km2 de nuestro territorio que están contaminados con minas rusas”, destacó Zelenski.

Posteriormente, fue explícito en indicar los sufridos en Ucrania por parte de Rusia, tildándolo como un Estado fascista.

“En cualquier lugar del mundo no puede ser una norma la quema de aldeas y pueblos, no puede ser norma las cámaras de tortura con las cuales uno quiere subyugar a la gente. No puede ser una norma campos de concentración o filtración donde juntan a gente y mueren”, criticó.

“No pueden ser una norma las guerras como la que ahora está llevando Rusia contra Ucrania. Es un Estado fascista, un Estado terrorista, un Estado del mal, que merece ser tratado por el mundo de manera justa, como un criminal”, reiteró.

Por ello, el líder ucraniano hizo un llamado al Congreso y la comunidad chilena a apoyar la renovación de seguridad e integridad territorial de Ucrania, la cual se vota en la ONU.

“Pueblo chileno, Ucrania los invita a juntarse a nuestros esfuerzos de paz. Su voto en la ONU en apoyo de la renovación de la seguridad e integridad territorial de Ucrania es siempre muy importante”, dijo el mandatario.

“Seguramente dará más fuerza al orden internacional, basado en las reglas”, subrayó.

Zelenski llama a “apoyar nuestros esfuerzos para la seguridad alimentaria del mundo”

Además, Zelenski se refirió a las consecuencias y obstáculos que Rusia le ha impuesto a Ucrania, impidiendo la producción y desarrollo de la economía, generando una crisis que repercute a nivel mundial.

“Los invito a apoyar nuestros esfuerzos para la seguridad alimentaria del mundo, es lo que depende de los esfuerzos conjuntos de todos los países“, aseguró. Esto, “porque las grandes áreas de nuestra tierra están contaminadas con minas o están las zonas de bombardeo. Porque Rusia está bloqueando nuestros puertos y el transporte marítimo al Mar Negro”, detalló.

“El mercado de alimentos está desestabilizado. Hemos logrado desbloquear una parte de suministros, pero el mundo necesita más para que los volúmenes del mercado y los precios de alimentos en todos los continentes sean estables”, aclaró.

“Ustedes pueden ser líderes de los esfuerzos estabilizadores de su continente”

Por este motivo, se dirigió al Congreso Nacional de Chile haciendo hincapié en que “ustedes pueden ser líderes de los esfuerzos estabilizadores de su continente (en favor de Ucrania)”.

“Por favor, apoyen los esfuerzos de la Corte Penal Internacional que recientemente emitieron una orden de arresto contra el dictador de Rusia (Vladimir Putin), en el caso sobre la deportación forzada de niños ucranianos a Rusia y tentativa de destruir su identidad a través de la asimilación y adoptación ilegal, con pariente vivos“, aseveró.

“No hay ningún crimen que Rusia no haya cometido al llevar a cabo esta guerra. No hay pueblo que pueda ser indiferente o neutral para este mal, porque todos somos humanos. Todos queremos que los niños de nuestros pueblos sean felices, estén seguros, estudien y se regocijen en la vida”, aseguró.

En tanto, Zelenski terminó su exposición con un llamado a la población: “Que la dictadura siempre pierda y la vida siempre gane”, sentenció.

RD y CS justifican ausencia en sesión del Presidente de Ucrania

Cabe destacar que tanto el Partido Comunista (PC) como el Frente Amplio (FA), de la coalición de Apruebo Dignidad (AD), se ausentaron de la sesión telemática, luego de restarse a apoyar el desarrollo de la instancia con su voto en contra.

Tras esto, el diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, explicó que es un procedimiento que no le compete al Poder Legislativo, sino que netamente al Ejecutivo.

“En derecho internacional, el principio de igualdad entre los Estados se manifiesta con el Presidente, con el Ejecutivo. Por lo tanto, aquí cuando hay relaciones entre Estados lo ideal es que sea entre Presidente a Presidente, de Primer Ministro a Primer Ministro, de Poder Ejecutivo a Poder Ejecutivo“, aseveró.

“En esta ocasión, creemos que probablemente hay una alteración de ese principio. Ahora bien, vamos a escuchar lo que nos tenga que señalar el Presidente de Ucrania. Vamos a estar a disposición de toda la ayuda que pueda tener Chile, pero estos asuntos entre Estados depende de los Presidentes”, recalcó.

Por ello, hizo un llamado a todas las bancadas a “cumplir con esos procedimientos que son parte del derecho internacional”, afirmando que esa fue la razón por la que decidieron ausentarse.

Por su parte, el diputado y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, justificó su inasistencia a la sesión por la tramitación de la Ley Naín-Retamal. Además, sostuvo que no habría tenido relevancia asistir, ya que no podía intervenir.

“No asistí, di mis razones antes. Primero, porque estamos con esta urgencia de la Ley Naín-Retamal, tuvimos una reunión de coordinación de la bancada de Apruebo Dignidad”, aseguró. “Además, yo ya había escuchado la conversación que tuvo el Presidente de Ucrania con el presidente Gabriel Boric“, explicó.