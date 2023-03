Este martes el Presidente de la República, Gabriel Boric, sostuvo una reunión vía Zoom con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski.

El mandatario del país ucraniano utilizó su cuenta de Twitter para referirse a este hecho.

“Sostuve una llamada con el presidente de Chile. Agradecí la cooperación en los foros internacionales. Discutimos una mayor consolidación del apoyo de América Latina. Elogiamos la discusión de la Corte Penal Internacional y mencionamos la creación de un tribunal especial”, escribió Zelenski.

Recordemos que la referencia a la Corte Penal Internacional, tiene relación con la orden de detención que se emitió por parte del organismo en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien se le acusa de crímenes de guerra en Ucrania.

No es primera vez que el presidente Boric se comunica con Zelenski, puesto que en julio del año pasado y tras ataques rusos que provocaron bajas civiles, el jefe de Estado chileno llamó a su par ucraniano para expresar apoyo humanitario.

Cabe mencionar que el comité parlamentario de la Cámara de Diputadas y Diputados, exceptuando al Partido Comunista, acordó aprobar la solicitud del Senado para realizar una sesión conjunta telemática con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, inicialmente para el 4 o 5 de abril.

Had a call with President of Chile @GabrielBoric. I thanked for cooperation at international fora. We discussed further consolidation of support from Latin America. We praised the ICC's decision & touched upon the creation of a Special Tribunal. Also discussed our #PeaceFormula.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 21, 2023