La tarde de este viernes, tras una pauta con el Fosis, el ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson se refirió por única vez a la polémica contratación del hermano de su pareja en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), cargo al que finalmente Vicente Gutiérrez renunció.

“Se entiende la legítima duda que puedan tener las personas y ante eso quisiera declarar por única vez que no he tenido ni tengo ningún tipo de relación en la contratación de Vicente, que fue contratado por el MOP en su momento en su calidad de periodista”, partió.

“No me extraña, no me sorprende que, como ha ocurrido otras veces, existan personas dentro del espectro político – muchas veces desde la oposición – que busquen encontrar algún tipo de conexión, relación para enlodar tanto la imagen personal como también el proyecto político”, agregó.

Aunque había prensa en el lugar y los medios le hicieron preguntas, el ministro no respondió ninguna.

El presente laboral de Vicente Gutiérrez comenzó a levantar polvo esta semana en redes sociales: como periodista era asesor de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) en el marco del Plan de Infraestructura del Buen Vivir, una medida ideada la relación con los pueblos originarios, con una remuneración total bruta de $2.183.908 bajo la modalidad de honorarios.