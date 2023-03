La relación con Bolivia está más tensionada que lo de costumbre por la crisis migratoria. Como no hay relaciones bilaterales entre La Paz y Santiago, ese país solo reconduce a ciudadanos suyos, no a otros con nacionalidades distintas. A eso se suman los dichos del presidente andino ayer jueves en el marco del Día del Mar: "cuando nuestros hijos e hijas se bañen en las aguas del Pacífico, navegando y comerciando desde puertos soberanos, se habrá cerrado de una vez y para siempre aquella herida centenaria en nuestra América", escribió en Twitter.

Este viernes, desde República Dominicana, el canciller Alberto van Klaveren descartó referirse a la renovada postura de Bolivia por su demanda de acceso al mar.

Ayer jueves fue el Día del Mar en Bolivia, instancia en la cual el presidente Luis Arce usó Twitter para señalar que, “lamentablemente, en 1879 fuimos arrastrados a una guerra injusta entre pueblos hermanos y hoy se cumple un año más desde que se mutiló aquella relación directa y ancestral que siempre tuvimos con los mares”. Junto a eso habló de “la invasión chilena”.

Aunque efectivamente apuntó a que es “momento de iniciar una nueva etapa de relacionamiento bilateral que nos permita un diálogo franco”, con palabras incluso para el “compañero Salvador Allende”, Arce zanjó que “cuando nuestros hijos e hijas se bañen en las aguas del Pacífico, navegando y comerciando desde puertos soberanos, se habrá cerrado de una vez y para siempre aquella herida centenaria en nuestra América”.

Así, esta jornada, el ministro de Relaciones Exteriores fue consultado al respecto por la prensa chilena en el marco de la cumbre de cancilleres de la Cumbre Iberoamericana, pero evitó pronunciarse.

“Hemos tenido siempre un espacio de diálogo con Bolivia, estamos fortaleciendo ese espacio”, partió.

“Hay muchos temas en que hay intereses comunes, ya los empezamos a mencionar. Yo creo que dejaría hasta ahí. No quiero entrar en ninguna polémica. No me parece oportuno ni conveniente también desde el punto de vista de lo que son los intereses de ambos países”, señaló.

En tanto, respecto de su reunión con el canciller de Venezuela, solo comentó que lo que sea que converse con él será “privado”.

“La verdad es que la cumbre está empezando. Hoy ha sido el comienzo de la reunión de cancilleres. He tenido la oportunidad de saludar a varios de mis nuevos colegas. Han sido intercambios muy interesantes. Creo que hay un gran espacio de encuentro, cooperación, hay muy buena disposición a cooperar en distintos ámbitos”, respondió van Klaveren.

Ante los medios, el canciller igual confirmó que ya saludó a los cancilleres de Perú (Ana Gervasi), de Bolivia (Rogelio Mayta) – con quien afirmó haber tenido “una muy buena conversación previa” – y de Venezuela (Yván Gil). Junto a eso, relató que igual ha podido ver a “muchos amigos de otras épocas”.

“La cumbre está centrada en temas de cooperación y hay temas propios del momento, como derechos digitales, la necesidad de garantizar igualdad de acceso; medio ambiente, cambio climático”, detalló.

Además, indicó que también ha podido agradecer la cooperación extranjera entregada a Chile en el combate contra los incendios del verano.

