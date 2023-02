Una turista chilena se encuentra en riesgo vital tras sufrir una impactante caída desde un puente colgante en Bolivia.

La mujer, identificada como Atricia Figueroa, de 63 años, es una profesora de religión jubilada y estaba de vacaciones con su pareja en el país vecino, cuando cayó más de 5 metros a un río, luego que una fuerte ráfaga de viento sacudiera toda la estructura.

De acuerdo a lo informado por LUN, la adulta mayor tomó un tour llamado “La Ruta del Vino” con su pareja, junto con otros doce turistas más. Esto, mediante la agencia “Bolivia in Your Hands”, en el poblado de Luribay.

Según indicó la hija de la víctima, Nataly Bello, quien debió viajar desde Alto Hospicio hasta Bolivia, cuando la pareja se encontraba cruzando el puente de la localidad mediante un tour guiado, el 12 de febrero, “vino una ráfaga de viento tan fuerte, que movió todo (el puente)”,

“El río estaba desbordado porque ese día había mal tiempo”, detalló.

Cabe destacar que esto sucede en el período del año en que Bolivia experimenta las lluvias y temporales más fuertes de la zona altiplánica.

Complicaciones en salud y atención médica de turista chilena

A pesar de la gravedad del hecho, Nataly explica a LUN que su madre se ha visto dificultada en recibir las atenciones médicas correspondientes, debido a su condición de extranjera en Bolivia.

Estas complejidades van desde: demorar más de dos horas en llegar la ambulancia cuando sufrió el accidente, hasta negarle la atención en dos hospitales públicos.

Los gastos en atenciones médicas, ya han superado los $12 millones y, aunque existe la posibilidad del traslado de Atricia en un avión ambulancia hacia nuestro país, el costo de este servicio es de $20 millones.

Por esto, Nataly hizo un llamado al Gobierno para que los apoyen y puedan trasladar a su madre de vuelta a Chile.

Finalmente, cabe mencionar que, según consignó LUN, a pesar de intentar contactar a la agencia “Bolivia in Your Hands” para pedir declaraciones, no han respondido al respecto.