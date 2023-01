Esta jornada el abogado Ángel Valencia, carta nominada por el Presidente de la República para Fiscal Nacional, se presentó ante la comisión de Constitución del Senado. En la instancia expuso su proyecto de gestión para los próximos 8 años, el cual deberá ser respaldado por 2/3 de los senadores.

Recordemos que este lunes se votará la ratificación o no de su nombre tras las fallidas nominaciones de José Morales y Marta Herrera.

En ese contexto, la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS), solicitó al candidato a Fiscal Nacional que aclare la situación en torno a sus presuntas defensas que ha hecho -como abogado- a imputados por delitos contra mujeres. Un hecho que expuso, es ampliamente rechazado por las organizaciones sociales feministas.

“¿Cómo usted puede garantizar que como Fiscal Nacional va a perseguir todo lo que hasta el día de hoy ha defendido? Incluso a nivel personal y profesional”, consultó la parlamentaria.

De inmediato, Valencia respondió que a lo largo de su trayectoria profesional no solo patrocinó a imputados, o a quienes se les ha atribuido delitos contra de mujeres o niños, sino que también se querelló en un sinnúmero de causas. “Nunca he asumido una causa probono de las primeras, pero sí he asumido muchas causas probono de las segundas. Es decir, circunstancias en las cuales he patrocinado querellas que han amparado a mujeres víctimas de violencia, que han sido agredidas”, afirmó.

“También me han contratado mujeres que han sido víctimas de delitos de esa naturaleza, también como parte de mi actividad profesional”, agregó.

Valencia aludió a posible confusión en el Senado

En esa línea, indicó que tal vez la legisladora estaba en una confusión, respecto a que como abogado es distinto al rol que a una persona que se le defiende. “El abogado no tiene necesariamente un compromiso con aquello que se le atribuye a su cliente“, explicó.

“Es importante entender que una persona que está defendiendo a otra persona no necesariamente adhiere ni considera justa aquella situación que se le atribuye a su cliente“, sostuvo el jurista.

“Cuando uno asume la decisión de defender a una persona en un caso grave, uno toma la decisión después de largas conversaciones y después de analizar el caso, de entrevistar a las familias. No es una decisión que resulte sencilla, sino que es una decisión reflexiva”, cerró el abogado Ángel Valencia.