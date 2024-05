La ex árbitro Cindy Nahuelcoy fue eliminada del reality "¿Ganar o servir?" de Canal 13 tras una intensa competencia contra Claudio Valdivia. Tras su salida, recordó su paso por el programa y el conflicto con Mariela Sotomayor, quien reaccionó con lágrimas y furia al ser elegida para cambiar de roles en una prueba de resistencia. Posteriormente, Sotomayor se disculpó con Nahuelcoy y reconocieron sus diferencias. Nahuelcoy comentó que el cambio de roles no era para tanto y bromeó sobre cómo habría reaccionado Sotomayor si la hubiera elegido para competir, dejando en claro que el conflicto se salió de proporción.

La exarbitro, Cindy Nahuelcoy, resultó eliminada del reality de Canal 13 este jueves luego de una dura competencia contra Claudio Valdivia.

Tras su salida del programa, la concursante recordó su paso por “¿Ganar o servir?” y más específicamente el episodio vivido con Mariela Sotomayor.

Fue hace una semana, aproximadamente, que las mujeres de ambos equipos se enfrentaron en una prueba de resistencia con el fin de que una de las sirvientes tomara el lugar de una señora y con ello, todos sus beneficios.

Así fue que Nahuelcoy eligió a la periodista, quien no tuvo la mejor reacción ante la decisión, pues terminó llorando y asegurando que la “detestaba”.

“Ojalá que le dure harto ser Señora. Tú no sabes cómo soy cuando me emputezco, estoy emputecida. Una persona deportista entiende cuando una persona no deportista da su mejor esfuerzo, y no se inclina por la injusticia”, dijo Sotomayor en ese entonces en conversación con Botota Fox.

Pero sus palabras no se detuvieron ahí y más tarde volvió a arremeter entre lágrimas: “A esta mina la detesto en este momento, la quiero matar, pero se me va a pasar”.

Sobre esto habló Cindy Nahuelcoy en conversación con BioBioChile tras ser eliminada del programa: “El único momento que me incomodó fue cuando Mariela se molestó con el cambio de roles. Creo que exageró todo y se lo tomó muy personal, no era para tanto“.

“Ella se defendía diciendo que yo era deportista y ella no, pero solo fue un cambio de roles, no quiero ni pensar cómo hubiera actuado si la hubiera elegido para competir, yo creo que ahí me lincha”, declaró entre risas.

Cabe mencionar que tras el altercado y cuando logró calmarse, Sotomayor le pidió disculpas a Nahuelcoy: “No es nada contigo. Me lo tomé muy personal porque competir es algo que nunca había hecho. Creo que eres una mina a toda raja(sic)”, le dijo para luego darle un abrazo.