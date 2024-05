Jorge Sampaoli se encuentra sin equipo tras su abrupta salida de Flamengo en Brasil, elenco en donde se fue tras un mar de críticas y con un pésimo rendimiento del mítico elenco de Río de Janeiro.

Tras eso no ha vuelto a tomar una banca, pero ahora, su nombre comienza a sonar no tan solo en Sudamerica, si no que también ha sido sondeado desde Europa, específicamente Portugal.

Según informaciones entregadas por el medio brasileño O Globo, el casildense está en la lista de opciones para ser el nuevo estratega de Porto en el Viejo Continente y de Vasco Da Gama en Brasil.

Primero, el elenco de Portugal, quienes vienen de disputar los octavos de final de Champions League y fueron eliminados ante Arsenal, tiene a su actual DT, Sergio Conceição, pendiendo de un hilo tras la irregular campaña que lleva en el país luso a pesar de encontrarse en la tercera ubicación del certamen local.

Apelan a su experiencia

Es por esto que la experiencia del trasandino es su gran punto a favor para tomar la banca de los ‘Dragões’.

Por otra parte, el citado medio brasileño afirma que Vasco Da Gama de Gary Medel y Pablo Galdames tiene en carpeta la llegada de Jorge Sampaoli, luego del abrupto despido del DT que los salvó del descenso, Ramón Díaz, luego de perder estrepitosamente por 4 a 0 ante Criciúma, elenco recién ascendido a la Primera División del Brasileirao.

No obstante, en el ‘Gigante de la Colina’ de Río de Janeiro está esperando a su primera opción, Paulo Pezzolano, quien debe dar una respuesta pronto a la dirigencia de Vasco.

En caso de no llegar a un acuerdo, O Globo asegura que irán directo por la pelea para que Jorge Sampaoli vuelva a entrenar en el Brasileirao.