Diputados la UDI, RN y Evópoli -Chile Vamos- se bajan de la mesa de seguridad, luego que el presidente Gabriel Boric decidiera indultar a 11 personas en base a sus facultades como mandatario.

Cabe precisar que 10 de ellos fueron condenados por casos derivados del estallido social. Mientras que el onceavo indultado es el exfrentista Jorge Mateluna Rojas.

Frente a esto, el jefe de bancada de los diputados UDI y presidente de la Comisión de Seguridad, Jorge Alessandri, cuestionó si “era prioritario indultar”.

“¿Qué dirían los Carabineros que tuvieron que dar la vida evitando esas situaciones? ¿qué dirían los carabineros que están presos por supuestamente haber detenido de forma incorrecta a alguno de esos antisociales?”, se preguntó el parlamentario.

Así también dijo que “las señales son importantes y evidentemente la Mesa de Seguridad queda en suspenso desde este momento. Presidente, esos indultos no eran necesarios, no son justos y no son prioridad”.

“Presidente, es inaceptable que mientras hacemos los esfuerzos en una mesa de seguridad y cuando la delincuencia en nuestro país está desbordada, usted indulte a delincuentes condenados”, le reprochó el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton.

“Es decir, mientras el país clama porque los delincuentes estén presos, usted se dedica a liberarlos. No vamos a seguir conversando con el gobierno en esas condiciones”, indicó el parlamentario.

A esto añadió que “lamentablemente, el país está viviendo una oleada de violencia y usted con este tipo de acciones no solo las avala, sino que también las respalda”.

“Nosotros seguiremos empujando las reformas en el Congreso para que los delincuentes estén privados de libertad y paguen sus condenas como corresponde”, señaló el legislador.

Desde Evópoli también se pronunciaron por este anuncio, donde el diputado Jorge Guzmán dijo que “es inaceptable que mientras el Gobierno promueve una mesa de seguridad, paralelamente esté haciendo indultos a aquellos que cometieron delitos tan graves (…)”.

“Esto es preocupante, es incoherente e inconsecuente, y por ese motivo nosotros nos restamos de la mesa de seguridad que está impulsando el Gobierno. Eso no nos inhibe de seguir generando proyectos de ley en materia de seguridad junto Chile Vamos”, recalcó el congresista.

Por otro lado, el senador de RN, Manuel José Ossandón, criticó los indultos, pero dijo que no se restará de la mesa porque “es un compromiso país que no puede estar condicionado para nada”.

Recordemos que el Gobierno esperaba sellar este acuerdo el próximo martes 3 de enero, después de que cada bancada revisara el documento.