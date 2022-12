Múltiples reacciones generó en la oposición el anuncio de La Moneda respecto al indulto presidencial de 10 condenados por el estallido social y de un exfrentista.

El diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, afirmó que el anuncio del presidente Gabriel Boric, en medio del desarrollo de la mesa de seguridad, “pone un signo de interrogación respecto a cuál es la real voluntad del Gobierno”.

“Presidente Boric, usted tiene que tomar una decisión, o está al lado de las víctimas, del orden público y de la seguridad; o está del lado de los delincuentes. La señal que está enviando hoy día, la verdad que da la impresión que tiene una complicidad pasiva“, dijo el legislador.

En tanto, el diputado Jorge Alessandri, jefe de bancada UDI y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, fustigó la decisión presidencial por indultar a condenados del estallido social.

“Las señales son importantes y evidentemente la mesa de seguridad queda en suspenso desde este momento. Presidente, esos indultos no eran necesarios, no son justos y no son prioridad”, afirmó.

Por su parte, el diputado Cristián Labbé (UDI), sostuvo que la decisión del Presidente deja claro que “le interesa más apoyar a los delincuentes que a las víctimas. De verdad, ponga mano dura contra la delincuencia”.

En esa línea, la bancada UDI suspende de manera indefinida su participación en mesa de seguridad tras la decisión del Gobierno de indultar a condenados en el estallido y a ex integrante del FPMR.

Por medio de su cuenta de Twitter, el diputado Andrés Celis (RN) emplazó al presidente Boric a “usar facultades exclusivas para acciones en beneficio de todos los chilenos y no de grupo de delincuentes y violentistas. Esto tensiona relaciones y parece inviable que como oposición sigamos integrando mesa de seguridad. Nosotros estamos con las víctimas”.

El diputado Mauro González (RN), afirmó que “es totalmente contraproducente que en medio del debate por lograr un gran acuerdo por la seguridad nacional, el Presidente decida finalmente indultar a estas personas condenadas por delitos en el marco del estallido social del año 2019”.

“Es una señal pésima, equivocada y nos demuestra una vez más que el gobierno solo vela por sus intereses ideológicos y no está preocupado por las verdaderas urgencias de la ciudadanía. Es lamentable, porque con un gobierno así es difícil enfrentar de manera correcta los desafíos que hoy tenemos en seguridad”, agregó.