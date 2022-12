La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo en una entrevista que le causa "preocupación" que la Suprema no llamara a nuevo concurso para el proceso de Fiscal Nacional y reconoció que al Ejecutivo le preocupa que el Senado haya rechazado dos nombres. En tanto, el presidente del Senado llamó a "respetar las atribuciones que tiene cada poder del Estado".

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, sostuvo -en Radio Universo- que le causaba “preocupación” que el máximo tribunal no llamara a un nuevo concurso, dichos que generaron numerosas reacciones a nivel político.

Luego de esto, la jefa del gabinete aclaró que no le preocupa que no se haya atendido el requerimiento del presidente Gabriel Boric, quien incluso llamó a su par de la Corte Suprema, sino que ya van 2 derrotas y es imperante tener un Fiscal Nacional.

“La preocupación pasa porque hemos tenido una experiencia ya con dos nombres que el Senado ha rechazado, eso nos preocupa (…) las instituciones estamos para resolver los problemas”, señaló la secretaria de Estado.

El presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, se refirió a esto y llamó a ser “respetuosos” con los otros poderes del Estado.

“No me corresponde a mí pronunciar respecto a una atribución que es exclusiva del Presidente de la República. En eso he sido muy cauto, porque me parece que los poderes del Estado tenemos que tener una relación deferente entre nosotros y, por tanto, respetar las atribuciones que tiene cada poder del Estado”, manifestó el parlamentario.

En esta línea, dijo que “es el Presidente de la República el que tendrá que elegir un nombre dentro de la quina y el Senado tendrá que pronunciarse al respecto”.

En el Senado, sobre todo en la derecha, hay muchas críticas a la gestión del Gobierno en este proceso de designación.

El senador y presidente de la comisión de Constitución, Matías Walker, afirmó que es primordial alcanzar un acuerdo por un nombre e insinuó que podría haber vetos de parte del Ejecutivo.

“Yo he constatado que los nombres que generan más consenso, dentro del Senado y también dentro del Poder Judicial, son los nombres de Ángel Valencia, del fiscal (Juan Agustín) Meléndez, y del fiscal Carlos Palma (…)”, detalló el legislador.

Fiscal Nacional

La nueva integrante de la quina, la abogada UC Erika Maira, también hizo noticia por algunas publicaciones en la red social Twitter, contra el hoy presidente Gabriel Boric, el exmandatario Sebastián Piñera y la UDI, entre otros.

La senadora del PPD, Loreto Carvajal, aseguró que a la ciudadanía ahora le interesa la propuesta de las y los candidatos para la conducción del Ministerio Público, y no lo que hayan dicho en determinado momento por redes sociales.

Fuentes de La Radio confirmaron que el viernes la Corte Suprema enviará el oficio al Presidente de la República con la nueva quina. Esto, porque el tribunal debe esperar 3 días por si alguno de los postulantes reclama por los nombres. Después de eso corren 5 días para el Ejecutivo, por lo que si este plazo se cumple, el miércoles 4 de enero se podría presentar un nombre.