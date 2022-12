De ser escogida por el Presidente, Erika Maira deberá ser ratificada por dos tercios del Senado (34 votos). No obstante, hoy mismo reflotaron antiguos y ácidos tuits contra Boric, Piñera y la UDI, que actualmente tiene nueve de los 50 escaños en esa cámara del Parlamento. Por su parte, los partidos Comunista, Socialista, Federación Regionalista, Revolución Democrática y por la Democracia suman 16 legisladores.

La abogada UC Erika Maira es desde este martes la más reciente integrante de la quina de la Corte Suprema para reemplazar a Jorge Abbott en el cargo de fiscal nacional.

La lista debe ser enviada al presidente Gabriel Boric, que debe escoger un nombre para luego remitirlo al Senado, que ya le ha negado dos nominaciones.

Ante la noticia de su ingreso a la quina, antiguas publicaciones de la actual gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público reflotaron en Twitter, especialmente escritos contra el hoy Mandatario, el expresidente Sebastián Piñera y la UDI, junto a algunas de sus figuras más emblemáticas.

Erika Maira: “Chocante lo de Boric”

Si se revisan publicaciones con el nombre del Gobernante, Erika Maira comentó el episodio de la polera que le regalaron con Jaime Guzmán baleado en la cabeza, y un Boric muerto de la risa.

“Chocante lo de Boric y la polera. Macabro”, escribió el 2 de enero de 2019.

Chocante lo de Boric y la polera. Macabro. https://t.co/pZSUSCzFQ1 — Erika Maira Bravo (@ErikaMaira) January 4, 2019

Meses antes se refirió a la poca formalidad del Congreso, especialmente la de Boric y la del exdiputado Florcita Motuda.

En respuesta a una publicación que citaba otro tuit, hoy borrado, Maira escribió: “pero esto es en el Congreso, el mismo al que va Florcita Motuda, Boric, etc. Ninguno se caracteriza por la formalidad. Esto fue un exceso de los señores corbatistas”.

Por la fecha tal vez podría haberse referido a esa vez cuando Jaime Bassa (hoy exvicepresidente de la CC) fue a una sesión de la Comisión de Defensa de la Cámara y sus miembros lo criticaron no haber ido con corbata.

Contra Piñera también

Maira también tiene tuits contra Piñera y compañía.

“Tolerancia cero sobre Piñera en su crítica a los fiscales. De acuerdo con Paulsen. Qué manera de reducir el tema para sacar dividendos políticos”, lanzó el 17 de junio de 2012.

Tolerancia0, sobre Piñera en su crítica a los fiscales. De acdo con Paulsen, que manera de reducir el tema para sacar dividendos políticos! — Erika Maira Bravo (@ErikaMaira) June 18, 2012

Un año más tarde, la abogada volvió a referirse a Piñera tras acudir a una cena de minería.

“Habla de la judicialización de los proyectos mineros como algo malo… ¿el poder económico es absoluto?”, inquirió.

Presidente Piñera en Cena d la Minería habla d la judicialización de los proyectos mineros como algo malo… El poder económico es absoluto? — Erika Maira Bravo (@ErikaMaira) August 30, 2013

Después, en mayo de 2014, con Bachelet II en La Moneda, aseguró que en la gestión previa del expresidente se sacó una ley para indultar a muchas personas “y luego hicieron la 20.603 para que casi ningún condenado cumpla preso”.

“Todos los Gobiernos están al debe en seguridad ciudadana e implementación seria del sistema penal. Nada de rasgar vestiduras ahora”, concluyó.

@letelierdip todos los gobiernos están al db en seguridad ciudadana,e implementación seria del sistema penal.Nada de rasgar vestiduras ahora — Erika Maira Bravo (@ErikaMaira) May 25, 2014

Dardos contra la “patuda” UDI y una Matthei que “da miedo”

En su perfil de Twitter, Erika Maira también ha lanzado dardos contra la UDI y algunas de las caras más visibles del gremialismo.

Por ejemplo, el 29 de abril de 2013, cuestionó la preparación de los equipos de la tienda en días en los cuales el exministro Laurence Golborne era el presidenciable del grupo, carrera que estaba siendo empañada por un fallo de la Corte Suprema contra Cencosud por cobros abusivos de tarjetas Jumbo Más, holding de cual Golborne fue gerente general corporativo.

Y cómo no evaluar las consecuencias d 1fallo d la CS en q el candidato estaba implicado? Y cómo no saber d sus negocios? Al lote el casting! — Erika Maira Bravo (@ErikaMaira) April 30, 2013

Después, el 19 de mayo de 2013, Maire se fue contra Pablo Longueira, rostro de la criticada Ley de Pesca y del caso judicial SQM.

“Qué curioso lo que dice Longueira. ‘En la UDI se perdió la capacidad de dialogar’. Yo no sabía que la tuvieran”, zanjó.

Qué curioso lo que dice Longueira "En la UDI se perdió la capacidad de dialigar". Yo no sabía que la tuvieran! 😀 @latercera El País 2-3 — Erika Maira Bravo (@ErikaMaira) May 19, 2013

Semanas más tarde, el 19 de julio de 2013, la abogada se refirió a esta nota de El Mostrador: La UDI manda señales de veto sobre Allamand y Carlos Larraín busca frenar intervencionismo de Piñera.

“El escenario que enfrenta la Alianza tras la bajada de Pablo Longueira no muestra señales de mejora, pese a que los discursos oficiales apuntan a la necesaria unidad del sector”, explicaba el medio.

“Patuda la UDI”, concluyó la abogada, que a los días respondió al mismo hilo con un “requete patuda la UDI”.

@elmostrador:UDI manda señals d veto sobre Allamand y C.Larraín busca frenar intervencionismo d Piñera http://t.co/JvVx7xETeN"/patuda la UDI — Erika Maira Bravo (@ErikaMaira) July 19, 2013

El 23 de agosto de 2013 fue el turno de repasar a Evelyn Matthei y Joaquín Lavín.

“Lavín y candidatura Matthei: “Chile necesita una mujer moderna, no una mamá que acurruque”, titulaba 24 Horas.

“Horror!!! Qué estigmatización de la maternidad amorosa (no es moderna). Lavín y Matthei dan miedo”, afirmó.

@powerlesliecl horror!!! Qué estigmatización de la maternidad amorosa (no es moderna). #Lavin y #matthei dan miedo! — Erika Maira Bravo (@ErikaMaira) August 23, 2013

Eso sí, en abril de 2013 ya se había referido a ella.

“Imagínense dos candidatas mujeres, hijas de generales. Qué competencia sería aquella”, vaticinó Marta Lagos.

“No por favor. Me disgustan las dos, pero aquí voy más allá de lo penal. No he visto a nadie menos mujer que Matthei y más antimujer que ella”, espetó.

@mmlagoscc no x favor!Esto es pnal:me disgustan las 2,peero y akí voy+allá d lo pnal,no he visto a nadie -mujer q Matthei y +antimujr q ella — Erika Maira Bravo (@ErikaMaira) April 29, 2013

Comunistas y feminismo

Los comunistas también han sido parte de publicaciones de Maira en Twitter.

El 1 de octubre concluyó que ningún católico puede seguir esa ideología.

“Comunismo es materialista; son ateos y el hombre es igual a un número. Nada que ver con lo que vivió y defendió Dubois”, detalló, tal vez en referencia a Pierre Dubois, sacerdote francés que defendió Derechos Humanos bajo el régimen de Augusto Pinochet.

@Mauribb ningún católico pde ser comunista. Comunismo es materialista;son ateos y el hombre =1número.Na q ver c/lo q vivió y defendió Dubois — Erika Maira Bravo (@ErikaMaira) October 2, 2012

En septiembre de 2013, en tanto, reveló que cuando tenía 18 años tuvo que encarar a su madre y decirle que en Chile había violaciones a Derechos Humanos. “Ella no creía”, recordó.

“Eso sí, debo decir que no acepto discursos pontificales ni rasgado de vestiduras sobre DDHH de ningún comunista, por razones obvias”, complementó.

@RA__Palma eso sí, debo decir,q no acepto discursos pontificales ni rasgado de vestiduras sobre DDHH de ningún comunista, x razones obvias. — Erika Maira Bravo (@ErikaMaira) September 2, 2013

Por otro lado, en cuanto al feminismo, Erika Maira declaró el 25 de abril de 2015 nunca haber sido feminista.

“Soy mujer y quiero respeto, inclusión, igualdad de oportunidades”, argumentó, justamente lo que busca el feminismo, según ONU Mujeres.