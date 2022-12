Una intensa agenda desarrolla el expresidente uruguayo José Mujica en nuestro país, donde ha sostenido reuniones con diversas personalidades, como el actual mandatario, Gabriel Boric, y su antecesor, Sebastián Piñera.

Esta última cita se registró la mañana de este miércoles en el Hotel Pullman en la comuna de Las Condes.

Señalar que el expresidente Piñera ha mantenido una serie de encuentros en los últimos meses, donde se ha reunido con personalidades como Mauricio Macri, Mariano Rajoy, Álvaro Uribe, David Cameron y José María Aznar.

La amistad de Mujica con Piñera

Cabe destacar que si bien tanto Piñera como Mujica tienen visiones políticas distintas, mantienen una relación de amistad tras varios años compartiendo actividades diplomáticas internacionales.

Así lo confesó el exmandatario uruguayo en el programa Mejor Hablar de TVN, el 28 de noviembre pasado.

“Si para juntarnos los tipos que son presidentes tienen que pensar igual a lo que piense uno, no nos vamos a juntar nunca, hay que juntarse con lo que hay”, sentenció en esa oportunidad.

“Ahí viene mi amistad con Piñera (…) habíamos algunos que no éramos fanáticos (…) si no te ponés de acuerdo en 100, te ponés de acuerdo en 10, pero en algo”, añadió.

“Yo coloco un horizonte por encima de nuestras circunstancias, los latinoamericanos somos una nación descoyuntada, no hemos podido construir una nación, inventamos muchos países y no existimos en el mundo y cada vez vamos a existir menos en el mundo que viene si no logramos de alguna forma juntarnos”, dijo.

En el encuentro de este miércoles, en tanto, aprovecharon de conversar sobre la situación y proyección política y económica en América Latina, así como también recordaron historias, como el viaje a la Antártica que realizaron con sus esposas.

Pero, por otro lado, también abordaron las diferencias de las sociedades en que la que vivieron ellos y como viven las generaciones actuales, algo que Mujica también apuntó en un encuentro en la Universidad de Chile.

Mujica llama a los chilenos a “luchar por el respeto mutuo”

Se trató de la Conferencia Inaugural “Derechos Humanos y democracias contemporáneas”, parte del Segundo Foro de Derechos Humanos organizado por la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo (AUGM).

“Ustedes tienen la responsabilidad del futuro de nuestra historia. Han heredado nuestras frustraciones, nuestros dolores, nuestros sueños, nuestra república. Son nuestros hijos, y van a ser padres, y van a conducir este pedazo de continente. Ser o no ser, porque el peligro civilizatorio es que quedemos en el pelotón de los irrelevantes”, les señaló a los estudiantes.

Consultado por su percepción sobre el Gobierno de Gabriel Boric y el momento que vive el país, el expresidente uruguayo llamó a “luchar por el respeto mutuo y no perder la concordia”.

“Me siento amigo del presidente (Boric), por lo tanto, hagan los descuentos de mi subjetividad política. Es un hombre joven, muy joven, que tiene una energía formidable y me parece que tiene buenos sentimientos. Pero la realidad es compleja, muy compleja y tiene por delante una lucha complicada”, señaló.

“El mundo contemporáneo es complicado, para el presidente, para ustedes, para todos. No hay magia. No esperen todo de los Gobiernos, ayuden a los Gobiernos también. No es sencillo”, sentenció.

“Criticamos al Estado, sobe todo cuando nos cobra impuesto y no queremos poner, después pedimos. Tenemos limitaciones, pero no pierdan la concordia, luchen por el mutuo respeto. No significa que tienen que estar todos de acuerdo ni pensar lo mismo, pero no se lastimen”, concluyó Mujica.