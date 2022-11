“Humos Letales” es la miniserie de animé que lanzó el Ministerio de Salud (Minsal) para inhibir el consumo de tabaco en los más jóvenes del país.

La pieza audiovisual, producida por el Minsal e ilustrada por Yitansan, cuenta una “historia fatalmente real”, de una persona que ha sufrido las consecuencias del tabaco.

Se trata de dos capítulos de aproximadamente un minuto de duración, en sus versiones español y japonés, donde la autoridad sanitaria muestra las consecuencias que produce en las personas la temprana inhalación de humo de cigarros y vapeadores.

El primer capítulo se encuentra disponible en la web Elige No Fumar, donde el Minsal entrega una serie de recomendaciones a los adolescentes para evitar que fumen.

Minsal llama a adolescentes a evitar consumo de tabaco

“Conversa con tu familia y con al menos 2 de tus amigos para que sepan que estás pensando en dejar de fumar. Pídeles que te ayuden no fumando frente a ti y no ofreciéndote cigarros. Apóyate en tus compañeros y amigos que no fuman, organiza con ellos actividades o salidas”, expone la Autoridad Sanitaria.

Asimismo, invita a los jóvenes a anotar “las razones que te motivan a dejar de fumar y llévalas contigo para que puedas recurrir a ellas cuando tengas ganas de fumar. Puedes escribirlas en tu mochila, en tu celular o como tú quieras. Elimina todos los ceniceros y encendedores ¡porque ya no los vas a necesitar!”.

“Proponte un día para dejar de fumar y márcalo en el calendario (que ojalá sea una fecha en la que no tengas actividades estresantes). Piensa que en ese día tu objetivo es nunca más fumar y proponte cumplir no fumar ese día, así cada día que pase será una batalla vencida”, añade.

Además, en el mismo portal el Minsal aconseja a los adolescentes a decir no cuando alguien les ofrezca cigarros.

Del mismo modo, detalla que dentro de los beneficios por no fumar, las personas sienten “más energía, menos enfermedades como resfriados y ataques de asma. Te verás mejor, tendrás dientes más blancos, olerás mejor, tu pelo y piel se verán más brillantes, tendrás menos espinillas y celulitis. Tus pulmones trabajarán mejor y notarás que el dejar de fumar tendrás un mejor rendimiento físico”.

Revisa aquí el tráiler de la miniserie de animé del Minsal “Humos Letales” para inhibir consumo de tabaco: