La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, dio una entrevista en profundidad donde aborda tanto su militancia en el Partido Comunista, como su labor en el Gobierno y los proyectos que están impulsando desde su cartera.

En conversación con el diario El País, la secretaria de Estado manifestó que “cuando estoy acá con la responsabilidad que el presidente me dio, pienso en la vida cotidiana de las personas. Y eso lo hago con el corazón y la cabeza puesta en Conchalí”.

Recordemos que Jara vivió su niñez y adolescencia en esta popular comuna de la región Metropolitana.

Cabe destacar que el presidente Gabriel Boric integró a la ministra al Comité Político debido a su capacidad de negociar en torno a las pensiones y el proyecto de las 40 horas semanales.

Al ser consultada por su perfil dialogante y que se repite el “que pareciera no ser comunista”, la ministra dijo que “me lo han dicho. Hay mucho prejuicio respecto de cómo somos las y los comunistas. Formamos parte de un partido político que persigue una idea transformadora de la sociedad chilena, pero que no es un regimiento y, evidentemente, no somos todos iguales”.

“Pero lo tomo como una oportunidad para derribar mitos. Son caricaturas que se impusieron desde la dictadura, que somos dirigentes enojados”, añadió la líder del Ministerio del Trabajo.

Luego se le preguntó a Jara por los “aliados inesperados” que ha conseguido, como determinados líderes empresariales.

“Se pensaba que por ser comunista no iba a poder trabajar con los empleadores y empresarios. Nuevamente, había ciertas ideas preconcebidas. Si bien tenemos posiciones distintas, hay un convencimiento tanto entre empleadores como trabajadores que Chile, a partir de octubre de 2019, con el estallido, manifiesta dolores que deben recomponerse con mayor justicia y cohesión social”, manifestó la secretaria de Estado.

Rebaja de las horas de trabajo

En relación a la importancia de la rebaja de las horas de trabajo semanales, Jara indicó que “se dan muchas discusiones teóricas, pero si uno ve que las personas se trasladan más de una hora y media en micro para llegar a sus trabajos y esta ley les permitiría irse sentadas, tiene otra perspectiva de las cosas”.

“Si una mujer antes de salir a trabajar puede dejar a los hijos despiertos y no dormidos, lo mismo. Cuando se formulan políticas públicas hay que tener siempre en cuenta cómo esto impacta en la vida real. Esperamos aprobarla de aquí a enero”, señaló la ministra.

Plebiscito 4 de septiembre

Jara también fue consultada por el plebiscito del 4 de septiembre y lo que representó el triunfo del Rechazo para el Gobierno.

“El presidente nos ha dicho que debemos hacernos cargo de las urgencias de la vida de las personas, pero, al mismo tiempo, de sacar adelante una agenda transformadora y poder, desde este Gobierno, de izquierda, cumplir con lo comprometido”, precisó la ministra.

En cuanto a la reforma de pensiones, la líder de la cartera de Trabajo indicó que “es una propuesta dinamizadora. Nuestro sistema de pensiones actual tiene un tronco central, la capitalización individual administrada por privados, las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP).

“En ese sentido, el concepto de seguridad social no existe y pasa a primar una especie de seguro privado donde cada persona mayor tiene que asumir los costos del envejecimiento, no desde una mirada colectiva”, explicó Jara.

Así también dijo que “esto hizo crecer un poder importante, las AFP, que se instalaron sin un contexto democrático y sin ningún tipo de derecho de libertad de elegir para los trabajadores. Los cambios que se han tratado de hacer desde 2008 han integrado elementos de solidaridad con cargo a los impuestos, pero hoy el desafío que tenemos apunta a incluir elementos de seguridad social”.

6% de cotización adicional

La ministra también detalló el 6% de cotización adicional que incluye la propuesta. “Hasta hace poco había versiones encontradas acerca de cuál es el camino más adecuado. Y digo hasta hace poco, porque hoy solo los que están en el extremo piensan que la única solución sigue siendo las AFP”.

“Incluso en la derecha hay una percepción de que si queremos tener resultados distintos debemos hacer las cosas de forma diferente. Ahora, ¿cuán distinto? ¿Cuánta solidaridad? ¿En cuántos años? ¿De qué forma? Es parte del debate que estamos llevando adelante en el Parlamento”, se preguntó Jara.

Con respecto a cuál es el horizonte de todo esto, la secretaria de Estado, la ministra recalcó que es “mejorar las pensiones y, en particular, las de las mujeres. Confluir en un sistema que tenga seguridad social”.

“Si una persona de 30 años hoy día ahorra el 10% y mañana el empleador le coloca un 6%, a los 60 años va a tener más que si hubiera seguido solo con el 10%. Pero va a seguir corriendo ella sola el riesgo del envejecimiento”, explicó la autoridad.

También indicó que “es necesario pensar que hasta la edad de su jubilación hay generaciones completas de pensionados y de gente que se va a pensionar que no pueden ser echadas al sacrificio. En un país donde el 72% de las jubilaciones son inferiores al salario mínimo, el proyecto busca reconocerle a los jubilados, con cargo al seguro social, los años que cotizaron. A los futuros jubilados, con cargo al seguro social, al menos un piso mínimo de pensión”.