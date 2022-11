Aunque todavía no está listo, el calendario escolar 2023 ya causa polémica, una que enfrenta a parlamentarios de centro derecha y al Gobierno.

En las últimas horas desde el Parlamento se acusó que el Mineduc del presidente Gabriel Boric había enviado orientaciones para su confección sin considerar jornadas relacionadas con las Fuerzas Armadas y de Orden.

Al mismo tiempo, Mario Desbordes por ejemplo, fustigó que sí se hayan incluido “varios al gusto de la coalición de Gobierno”.

Este miércoles, desde Aysén, el ministro Marco Antonio Ávila salió a explicar la confusión respecto al calendario escolar y a ratificar que jornadas como el Día del Carabinero sí estarán en la planificación educacional del próximo año.

Ministro de educación debe dar una explicación: retiran día del Carabinero del calendario escolar. Y agregan varios al gusto de la coalición de gobierno. No aprendieron nada del 4S, el país no es de ustedes ! Se gobierna para todos, no para su lote! Tremendo ejemplo de sectarismo pic.twitter.com/gUFSNc9kdI

— Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) November 22, 2022