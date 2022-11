En la previa de la reunión por el acuerdo constituyente, el diputado Lagomarsino llegó con un balón al Senado. En ese contexto, apuntó a Chile Vamos para que no la "tiren al córner", en vista de la propuesta presentada por el oficialismo y de los plazos que tienen como objetivo lograr un consenso durante noviembre.

Este martes, previo a una nueva reunión del proceso constitucional, el diputado Tomás Lagomarsino llegó con un balón de fútbol al Senado, con la intención de “poner la pelota al piso” en medio del diálogo constituyente.

En sentido figurado, el parlamentario apuntó a Chile Vamos con “ojalá no la tire al córner”.

La situación se da en medio del contexto por los plazos definidos para cerrar los acuerdos del proceso constituyente. Principalmente, tras la propuesta presentada por el oficialismo.

En concreto, el diputado Lagomarsino indicó que “hoy día vamos a ver la pelota en el piso y esperamos que Chile Vamos no la tire al córner porque igual es peludo el tema“.

Recordemos que, el viernes pasado se realizó la reunión entre todos los partidos políticos para continuar con el avance hacia una nueva Carta Magna.

Al respecto, otro parlamentario que ejemplificó – durante esta jornada – de manera futbolística sobre el acuerdo constitucional y su posibilidad de alcanzar un consenso, fue el diputado Francisco Chahuán (RN).

“Tiene tantas posibilidades de llegar a acuerdo como las que tenía Arabia Saudita de ganarle a Argentina y ustedes vieron lo que pasó”, sostuvo Chahuán.

Acuerdo y diálogo constituyente

En específico, la propuesta presentada por el oficialismo, incluye un órgano 100% electo, llamado “Cabildo Constitucional”.

Esta cámara estaría compuesta por 99 representantes, incluyendo 9 divisiones. Además, tendría 5 meses de funcionamiento.

Ante esta situación, se destacan los cuestionamientos emitidos este lunes por parte del presidente de la UDI, Javier Macaya.

Si bien, este no es contrario al modelo presentado por el oficialismo, enfatizó sobre su partido que “si no tenemos un buen acuerdo, nosotros no vamos a firmarlo”.

Por otro lado, la mayoría de los partidos presentes en las reuniones han dejado en claro lo dilatado que se encuentra el diálogo constituyente en búsqueda de un acuerdo.

Finalmente, a más de 3 meses de iniciado el proceso, de no lograr un consenso durante noviembre, existe la posibilidad de tramitar el proceso en el parlamento.