El diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, reveló que admira el liderazgo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

En una extensa entrevista con T13.cl, el parlamentario abordó el quiebre de la bancada PDG, conversó sobre sus referentes internacionales y también se refirió al liderazgo de Franco Parisi al interior del partido. Asimismo, indicó que busca convertirse en “el diputado del consenso”.

Consultado por el liderazgo internacional que mira con buenos ojos, dijo que Emmanuel Macron, porque a su criterio el presidente de Francia “es una persona que pasó de ser socialista hacia el centro. Creó su partido, creó la UE”. Mientras que en Latinoamérica, aseveró que tiene como referente al mandatario salvadoreño.

“Bukele lo está haciendo muy bien en El Salvador, pese a que lo han tratado de estar en contra de los Derechos Humanos, pero si uno no pone mano dura, el país se va al tacho de la basura, no queremos eso. Bukele lo está haciendo muy bien, el mundo en general quiere más mano dura”, dijo Oyarzo.

Oyarzo sostuvo que “Bukele tiene carácter”

“Es impresionante que Bukele sea el presidente con más respaldo de Latinoamérica y me gusta que tenga carácter, que vaya a la ONU y diga ‘no me interesa estar con ustedes’, falta tanto en la política, más carácter y Bukele tiene esa pachorra… Me gustan los políticos con carácter”, agregó el diputado del PDG.

Sobre este punto, el Parlamentario fue consultado por la amenaza que ello representaba para la democracia y aseveró que “no, porque una cosa es poner orden y otra cosa es ser autoritario. Bukele tiene el 80% de respaldo de su país, eso muestra que no es autoritarismo. Él fue electo democráticamente”.

“Desconozco la legislación de El Salvador. El hombre tiene el 80% de respaldo eso nadie lo puede discutir. Es un buen liderazgo que mirar, porque en política hay que aprender a ser paloma o gavilán y en el PDG nos falta mucho para poder llegar a gavilán”, concluyó.