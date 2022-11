Este lunes se pudo apreciar una división al interior del Partido de la Gente (PDG), ya que los diputados de su bancada votaron de diferente forma para escoger al nuevo presidente de la Cámara.

Cabe recordar que Vlado Mirosevic (PL) fue electo con 77 votos, sacando una estrecha ventaja a Miguel Ángel Calisto (DC), quien se quedó con el apoyo de 73 parlamentarios.

Rubén Oyarzo, Karen Medina y Francisco Pulgar votaron por el representante del Partido Liberal. Por otra parte, Yovana Ahumada, Gloria Naveillán, Víctor Pino y Roberto Arroyo lo hicieron por la carta de la Democracia Cristiana.

Enrique Lee votó en blanco, mientras que Gaspar Rivas se retiró de la Sala al momento de la elección.

Naveillań acusa trabajo “asqueroso” del Gobierno

Tras la victoria de Mirosevic, la diputada Gloria Naveillán señaló que “el trabajo que hizo el Poder Ejecutivo, en manos de Ana Lya Uriarte y otros ministros, de pirquinear votos, ofreciendo todo tipo de cosas para que las personas votaran por Vlado Mirosevic, fue asqueroso”.

“Un poder tratando de meterse en las decisiones de otro poder es algo que nunca se había visto de forma tan descarada”, agregó.

Por otra parte, afirmó que “se ofrecieron puestos en el Gobierno para familiares de los diputados que votaran a favor de Mirosevic y apoyo para terminar con los problemas judiciales de algunos diputados”.

Por su parte, Rubén Oyarzo descartó los dichos de su colega de bancada y la llamó a aclarar estas acusaciones.

“Están mintiendo, hay una mentira que no corresponde. (…) Aquí venimos a hacer política y no a andar mintiendo y levantando cahuines que no corresponden”, dijo.

En tanto, la ministra Uriarte (Segpres), quien fue aludida por Naveillán, no quiso referirse al respecto. “Preferiría dejar aquellas muestras de aquellos sectores que hoy han sido derrotados al margen, para no contaminar un día tan especial y bueno para el Gobierno”, manifestó.

Rivas (PDG)se retiró de la Sala y no emitió su voto

El diputado Gaspar Rivas dijo que cumplió su palabra de retirarse de la Sala antes de la votación. “No estaba disponible para que la izquierda ocupara la testera”, aseveró.

Sin embargo, también cuestionó que la primera opción del PDG fuera Víctor Pino. Según su posición, su colega de bancada debió haberse inhabilitado producto del “conflicto de interés, al ser parte interesada y parte negociadora”.

“Él negoció desde un principio su propio nombre, a pesar de que la bancada se los indicaba que se estaba negociando un cupo y no un nombre”, detalló.