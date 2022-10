El socialista, Gastón Saavedra, se defendió de los cuestionamientos luego que apareciera como el senador con el promedio de gasto en traslación más alto de la Cámara Alta.

Así quedó al descubierto en un reportaje de la Unidad de Investigación de BioBioChile, donde el parlamentario por el Bío Bío encabeza la lista de senadores que promedian un gasto mensual en traslación superior a los 3,5 millones.

En su caso, promedia un gasto mensual de 4,5 millones ($4.562.399) en movilizarse, dinero que -al igual que al resto de los congresistas- se le paga aparte de su dieta.

En entrevista con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, Saavedra explicó que “no es que a uno le pasen un montón de plata y uno hace lo que quiere y lo rinde, sino que es contra rendición”.

“Tengo la tranquilidad que no me he robado un peso, que no he abusado, ni he hecho mal uso de estos fondos”, indicó.

En ese sentido, aseguró que esos montos son un promedio de cuatro meses, de ahí su elevado monto. No obstante, de acuerdo a los datos vía Transparencia Activa recabados por BBCL, sus gastos son mes a mes.

Emplazado por el periodista y conductor del espacio, Julio César Rodríguez, el parlamentario se defendió señalando que desconocía cuánto dinero gasta en bencina, por ejemplo, que es uno de los ítems incluidos en Traslación.

“Tendría que chequearlo, pero no lo he hecho nunca, en realidad. Esto lo ve el jefe de gabinete con la secretaria, que son los que hacen las rendiciones, y yo les voy a preguntar el lunes o el martes, cuando los vea”, dijo.

“Lo que se gasta es lo que está rendido y auditado, y es lo que se gasta en recorrer un territorio como el de la octava región, tengo la tranquilidad de no haber robado un peso, ni haber hecho malversación”, insistió.

“Eso es el costo que está significando hoy día cuando uno echa bencinita a los autos”, apuntó.

Consultado por la posibilidad de que esos gastos sean pagados por cada parlamentario, Saavedra afirmó que “si esas fueran las reglas del juego, lo haría y eso significa que uno saldría menos a terreno no más, saldría lo justo”.

Escucha la primera entrevista realizada por Julio César Rodríguez en el programa Podría Ser Peor:

Posteriormente, en un segundo contacto con Radio Bío Bío, el senador reconoció que se había equivocado en las cifras, las que entregó en detalle.

“Cometí un error y efectivamente es un gasto mensual de cuatro millones novecientos como dice ahí, que se desglosa en un millón trescientos en bencina en el mes para cuatro vehículos, se incluye peajes, está el monto del arriendo de un vehículo que usamos para movilizarnos porque mientras yo estoy en el Congreso, el equipo igual funciona y hay que estar todas las semanas haciendo cosas”, admitió.

“Son ocho pasajes en avión que son Concepción Santiago, que también son onerosos, y que al final de la suma y resta, arroja la cifra que allí está”, agregó.

“Esta es una larga discusión, estuvimos diecisiete años sin parlamento y el país no avanzó nada. Siempre se discute que la dieta es alta, tengo una dieta que llega casi a los seis millones de pesos que es lo que a uno le pagan, y de eso hay que pagar un 40% de impuesto y esto es sin llorar”, sentenció.

“Cuando uno no va a terreno, o cuando no está con la ciudadanía, no estás nunca, fuiste a pedir los votos. Y cuando uno hace al revés, gasta mucho, entonces también hay que buscar el justo equilibrio en la crítica”, concluyó.

Escucha la segunda parte de la conversación con Julio César Rodríguez completa, a continuación: