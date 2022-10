De $88 mil a $5,6 millones: los dispares gastos mensuales por "traslación" de diputados y senadores

Hasta un 3.200% más. Esa una de las diferencias que evidencian los gastos de traslación entre representantes de una misma cámara del Congreso. Si la diputada Camila Rojas (Comunes) rindió en promedio casi $89 mil (entre marzo y mayo), los costos de su par de Republicanos, Cristóbal Urruticoechea, se empinaron por sobre los $2,9 millones en el mismo periodo. El panorama es similar en el Senado: mientras Esteban Velásquez empleó casi $520 mil mensuales entre abril y julio, Gastón Saavedra en el mismo lapso promedió $4,5 millones.

La Unidad de Investigación de BioBioChile analizó los datos disponibles en los apartados de Transparencia Activa de ambas cámaras. ¿El resultado? Distancias abismales entre las rendiciones de los congresistas. En algunos casos, como el de la senadora Ximena Rincón, el gasto en un sólo mes superó los $5,6 millones.

Se trata de montos que no implican únicamente el uso de combustible, sino que engloban pasajes, peajes, arriendo de vehículos e incluso dineros destinados a compras para efectos de reuniones de trabajo, según explican fuentes de este medio.

Consultados por BBCL Investiga, algunos de los parlamentarios que encabezan el listado justificaron las cifras a propósito del despliegue territorial que realizan: “Está todo lo que es el transporte mío, que tengo que llegar a la región y eso tengo que hacerlo en avión. De aquí de Valparaíso hacia Santiago manejo yo y tengo que comprar bencina para mover el auto. Entonces, acá no hay nada extraño”, afirma Gastón Saavedra.

No es primera vez que los montos utilizados en “traslación” generan polémica a nivel nacional. Lo propio ocurrió en 2015, cuando se divulgaron llamativas cifras relacionadas a las sumas utilizadas para costear los viajes y actividades realizadas en estos. Tanto de cada parlamentario como de sus equipos.

Los cuestionamientos volvieron esta semana y en respuesta, este miércoles, trascendió desde la Secretaría del Senado el detalle de los gastos transparentados en materia de “traslación”. El concepto -aclaran-, no sólo involucra aquellos montos destinados a movilización, sino también alojamiento, alimentación, estacionamiento, mantenciones preventivas, entre otros.

Gasto de Traslación: Este concepto de gastos, incluye una serie de ítems, los que se detallan a continuación: ✓ Alimentación; Tanto del Parlamentario (a) como de su personal de Apoyo ✓ Alojamiento; Tanto del Parlamentario (a) como de su personal de Apoyo ✓ Traslados; servicio de transporte, terrestres, marítimos, fluviales, lacustres o vuelos domésticos, Tanto del Parlamentario(a) como de su personal de apoyo. ✓ Arriendo de vehículos; Tanto del Parlamentario(a) como de su personal de apoyo. ✓ Combustible; Tanto del Parlamentario(a) como de su personal de apoyo. ✓ Peajes y Televisa; Tanto del Parlamentario(a) como de su personal de apoyo. ✓ Estacionamiento; Sólo los que dicen relación con aeropuertos ✓ Mantenciones preventivas en caso de que el Parlamentario(a) destine vehículo propio a la labor parlamentaria ✔ Amortización, monto fijo mensual de $212.207.- que se otorga al Parlamentario(a) que destine su vehículo propio a la labor parlamentaria, en compensación del desgaste sufrido por el vehículo. ✓ Viático de Traslación: corresponde al valor de $78,621 asignado a cada Parlamentario(a) por sus asistencias a sala y/o comisiones con tope de 12 y 16 días mensuales, dependiendo de la cantidad de semanas legislativas de cada mes. Con la excepción de los últimos tres conceptos señalados en la lista, el resto de los ítems pueden ser ejecutados tanto por el personal de apoyo como por el Senador o Senadora en ejercicio.

Senadores que más gastaron en un solo mes

Considerando únicamente los últimos cuatro meses de rendiciones disponibles en la página web del Senado (abril, mayo, junio y julio de 2022), el integrante de la Cámara Alta que más dinero recibió por concepto de traslación es la senadora Ximena Rincón.

Fue en julio de este año cuando la parlamentaria gastó los $5.605.734 que figuran rendidos por ella en la plataforma de transparencia activa de la Cámara Alta.

Consultada al respecto por BBCL Investiga, la senadora por la región del Maule explicó que su gasto en traslación está explicado por la acumulación de gastos de tres meses y el cambio de vehículo por un choque sufrido a su conductor.

“Ello significó que el gasto de julio fue mayor en arriendo y en combustible. De hecho, baja en los meses posteriores. El gasto de traslación incorpora alojamiento de mi conductor, tag, peaje, combustible y arriendo”, esgrime.

Otra figura de la Democracia Cristiana que tuvo un gasto similar en traslados durante los últimos meses es el senador Matías Walker. También en julio de este año el representante de la región de Coquimbo gastó $5.201.603 según datos oficiales.

El podio de senadores que más gastaron en un solo mes lo cierra el senador Gastón Saavedra. En efecto, el parlamentario por la región del Bío Bío gastó en julio de este año $4.914.536 en movilizarse, dinero que -al igual que al resto de los congresistas- se le paga además de su dieta.

Al respecto, el senador explica que el gasto responde a lo utilizado “para cubrir una región tan grande como la del Bío Bío”.

“Yo tengo por norma que estar en terreno, vivo en Talcahuano y me tengo que trasladar a las diferentes comunas que son 33 (…) Eso significa horas de carretera y por lo tanto hay que pagar el petróleo (…) Además, está todo lo que es el transporte mío, que tengo que llegar a la región, y eso tengo que hacerlo en avión. De aquí de Valparaíso hacia Santiago manejo yo y tengo que comprar bencina para mover el auto. Entonces, acá no hay nada extraño”, manifiesta.

En esa línea, enfatiza en que el ítem considera el pago de peajes, los que -dice- son particularmente altos en el Bío Bío.

Senadores que promedian más gasto mensual

Si se consideran los meses de abril, mayo, junio y julio (últimos 4 disponibles para analizar), hay 10 senadores que promedian un gasto mensual en traslación superior a los 3,5 millones.

El listado lo encabeza precisamente el socialista Gastón Saavedra, quien promedia un gasto mensual de $4.562.399. De cerca lo sigue el senador DC por la región de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien promedia un gasto mensual en movilización que asciende a $4.251.744.

En tercer lugar aparece el senador de RN por la región Metropolitana, Manuel José Ossandón, promediando un gasto mensual de $4.159.113.

Más atrás figura la ya mencionada senadora Rincón con un promedio de gasto mensual por este concepto de $4.128.208 y el mencionado Matías Walker, con un promedio de gasto mensual en movilización de $4.110.207.

Los otros senadores que cierran el top 10 son Carlos Kuschel (RN), Iván Moreira (UDI), Gustavo Sanhueza (UDI), Sebastián Keitel (Evópoli) y Carmen Aravena (IND).

¿En contraste? Los que gastaron menos

Al otro extremo están quienes promediaron un menor gasto mensual. Los montos van desde los 518 mil pesos hasta el millón y fracción.

La diferencia entre quien más promedió en gastos y quien menos promedió es de hasta un 779%.

Las cifras de transparencia de gastos operacionales, detallan que el senador Regionalista Verde, Esteban Velásquez, empleó $518.947, siendo el que menos gastó por concepto de “traslación”.

Al respecto, el representante de la región de Antofagasta indica a Radio Bío Bío que sus traslados los realiza en avión y que por cuestión personal no utiliza vehículo privado cuando se moviliza en Valparaíso, donde tras descender del transporte aéreo toma un bus.

“No encuentro adecuado tener que sacar plata de lo que me entregan, más bien, eso en algunos casos lo puedo ocupar en otros ítems, que impliquen medios de comunicación, difusión de otro tipo, algo que uno no pueda hacer”, señala.

Respecto a la diferencia con sus compañeros, si bien dijo que no realizaría críticas, sostiene que “hay algunos que se les pasa la mano. Cuando hablamos de que hay varios millones de pesos… ahí no me voy a quedar callado. Ya estamos pensando en cómo regulamos porque son platas públicas, son platas de mi vecino, de mi familia, de mis amigos, de ustedes, es tu impuesto, no sale de nadie particular”.

El resto del top 5 de senadores que gastaron menos en el promedio de los meses indicados, lo conforman Ricardo Lagos Weber (PPD), Jorge Soria (PPD), Álvaro Elizalde (PS) y Fabiola Campillai (Ind).

Diputados que más gastaron en un mes

Entre los diputados, el que más gastó en un solo mes, considerando sólo el periodo parlamentario actual y los tres meses disponibles para analizar (marzo, abril y mayo), fue el representante del Partido de la Gente (PDG), Víctor Pino Fuentes.

De acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista para la elaboración de este artículo, en el mes de mayo el diputado por el Distrito Nº 5 de la región de Coquimbo gastó $3.930.186 en traslados hacia y desde el Congreso, además del despliegue territorial.

El segundo diputado que más gastó en traslados durante un solo mes calendario es Rubén Darío Oyarzo. También en mayo, el militante del Partido de la Gente desembolsó la suma de $3.537.833 en el ítem “traslación”.

El top 3 de la cámara baja lo cierra el diputado de Renovación Nacional por la región de La Araucanía, Miguel Ángel Becker, quien durante el mes de mayo ocupó $3.471.386 para moverse entre regiones.

Diputados que promedian más gasto mensual

De lo 155 diputados en ejercicio, veinte superan los 2 millones 117 mil pesos en promedio de gasto mensual entre los meses de marzo, abril y mayo de 2022, por concepto de “traslación”.

La veintena la lidera el republicano Cristóbal Urruticoechea con casi $3 millones rendidos. En concreto, el representante del Bío Bío gastó $2.958.752. Le sigue la pista el diputado Miguel Becker (RN), con $2.716.040 empleados.

Al respecto, Urruticoechea sostuvo a Radio Bío Bío que es irresponsable decir que en un mes se utilizó esa cantidad de dinero únicamente en combustible.

“Se nos imputan hechos que no conversan con la realidad. Esto, porque el término ‘traslación’ no quiere decir traslado, sino que contiene una serie de sub ítems que deben ser desglosados arriendo de vehículos para nuestro trabajo en el extenso territorio que representamos, pues éste va desde la cordillera donde se encuentra Alto Bío Bío hasta Tirúa, en el Océano Pacífico. A ello se suman los pasajes aéreos para viajar a Valparaíso, tags, peajes manuales y alimentación de nuestro equipo que recorre las 22 comunas de nuestro Distrito”, advirtió.

Además de ser quien más gastó en un mes, el tercer lugar en promedio mensual lo encabeza el diputado por Coquimbo, Víctor Pino (PDG). Los datos analizados por BBCL Investiga detallan que entre marzo y mayo sumó $2.616.111 en el ítem indicado.

Ya en el cuarto y quinto puesto figuran los diputados Felipe Donoso (UDI) y Mauro González (RN), del Maule y Los Lagos, respectivamente. El primero utilizó $2.606.231 y el segundo, $2.589.121.

Los diputados que cierran el top 20 de los promedios mensuales con más gastos son: Jaime Araya (Ind.), Marco Sulantay (UDI), Jorge Alessandri (UDI), Patricio Rosas (Ind.), Flor Weisse (UDI), Renzo Trisotti (UDI), Ricardo Cifuentes (DC), Rubén Darío (PDG), Natalia Romero (UDI), Daniel Lilayu (Ind.), Paula Labra (Ind.), Sofía Cid (RN), Gonzalo De la Carrera (Ind.), José Miguel Castro (RN), Gloria Naveillan (Ind.).

Sólo 88 mil pesos

Las cifras contrastan con el top 5 de quienes gastaron menos en promedio entre los meses marzo, abril y mayo de 2022. A diferencia de los casi $3 millones rendidos por su par del Bío Bío, la diputada por Valparaíso, Camila Rojas (Comunes) empleó $88.768, en el mismo periodo.

Le siguen cuatro diputados porteños y uno de la región Metropolitana. En orden: Luis Cuello (PC) con $275.436, Jorge Brito (RD) con $545.927, Diego Ibáñez (CS) con $569.045 y Andrés Giordano (Ind.) con $573.035.