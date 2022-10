"Yo ya di vuelta la página, porque también a las mentiras no hay que ayudar a amplificarlas", aseguró Lucía Dammert, tras su mediática salida de La Moneda en septiembre pasado.

La exjefa de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Lucía Dammert, se refirió este jueves a su mediática salida del Gobierno del presidente Gabriel Boric.

En entrevista con el programa “Las mañanas con Patricia del Río” de Canal Nativa, la socióloga rompió el silencio tras su abrupta renuncia, que coincidió con la publicación de un polémico reportaje.

Recordemos que, según publicó Interferencia, la socióloga habría sido citada a declarar ante el FBI como testigo en un caso por narcotráfico que involucra a un político mexicano.

Aunque, de acuerdo al medio Ex-Ante, su salida se habría producido por desavenencias con el jefe de gabinete del mandatario, Matías Meza-Lopehandía.

Así también, el protagonismo que adoptó durante la gira presidencial a Canadá, dejando en un segundo plano incluso a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, ya había provocado “incomodidad” en un sector del oficialismo.

Pese a todo, Dammert hizo un balance positivo de su paso por el Gobierno de Gabriel Boric.

“Para mí fue un honor, siendo migrante, siendo mujer, siendo especialista de temas que son difíciles, como los de seguridad, que el Presidente me haya convocado tanto para su campaña, como después para participar en el Gobierno de un cargo de mucha cercanía y mucho apoyo”, valoró.

“Yo le agradezco la invitación, aprendí muchísimo en estos ocho meses”, añadió, asegurando que “vuelvo a lo mío, que es estar en la academia, escribir libros, estar en la discusión pública, que es lo que siempre he hecho, y en ese sentido, la conversación con el Presidente fue de lo más cordial”.

Lucía Dammert: “Es muy fácil crear una mentira y tirarla por ahí”

Respecto a la polémica que envolvió su salida, la socióloga evitó ahondar, debido a que precisamente presentó una acción judicial en contra de Interferencia.

De todas maneras, apuntó en contra de las noticias falsas y la propagación que tiene en redes sociales.

“Es muy fácil crear una mentira, tirarla por ahí y después que vaya muriendo sola, porque la gran mayoría de gente solo lee el titular”, sostuvo.

“Yo ya di vuelta la página, porque también a las mentiras no hay que ayudar a amplificarlas, y ahora estoy sin duda ayudando en lo que el Presidente considere, si es que lo necesita, pero en un rol que es más cercano a lo mío, y el gobierno está avanzando en lo que tenía que hacer, introduciendo además una nueva forma en la coalición política, y enfrentando un periodo que no va a ser nada de fácil”, añadió.

“Al igual que en Perú, el año que viene va a ser un año muy difícil en Chile en términos económicos, un año de mucha polarización política también, la guerra de Ucrania, aunque parezca lejísimos, termina impactándonos”, estimó.

“Para eso creo que el Gobierno está buscando tener los equipos políticos más afiatados”, dijo.

“Yo además soy independiente, no pertenezco a ningún partido, entonces eso hace que cumpla un rol en un momento específico y creo que el momento fue el apropiado y no me arrepiento un minuto, pero ahora vuelvo a lo mío”, sentenció Dammert.