El senador independiente Karim Bianchi logró finalmente recolectar las firmas necesarias para llevar el TPP-11 al Tribunal Constitucional. En tanto, el mismo parlamentario acusó que el senador José Miguel Insulza "amenazó" a los socialistas para no firmar contra el tratado.

El senador Karim Bianchi acusó este jueves que cuando intentó conseguir las firmas en el Senado -para poder llevar el TPP-11 al Tribunal Constitucional- el senador José Miguel (PS) Insulza llegó “a amenazar a los socialistas que estaban en contra” del tratado.

Recordemos que el legislador independiente no logró el respaldo necesario en el Senado, por lo que tuvo que acudir a la Cámara de Diputados y Diputadas. Aquí finalmente consiguió las firmas necesarias para llevar el requerimiento inconstitucional al TC.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, Bianchi recalcó que los argumentos para realizar esta acción, es que el acuerdo “es un tratado internacional, pero que fija jurisdicción en tribunales de otro país, tribunales de fantasía”.

“Y lo que señala el artículo 77 inciso segundo de la Constitución y el 60 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en resumidas cuentas, es que cuando se le entrega jurisdicción a otro tribunal, en la tramitación que se hace del proyecto lo debe existir es previa consulta a la Corte Suprema, quien debe emitir un informe en las comisiones de Constitución y ese informe es el que no está”, señaló el senador.

“Por tanto, lo que aquí estamos cuestionando es que en la forma se hizo mal, porque no es que se trate de algo que sea opcional. La ley es clara y dice ‘deberá’ entregar este informe, por tanto, lo que entendemos es que aquí hay un vicio de forma, independiente de que yo en el fondo no comparto muchas cosas, por tanto, lo que queremos es invalidar este proceso mediante la formalidad que no se cumplió, a nuestro parecer”, añadió el parlamentario.

Bianchi también recordó que en el Senado no contó con las firmas necesarias, debido a la falta de apoyo para llevar adelante el trámite.

En esta línea, el congresista comentó “lo que pasó es que cuando yo quise la firma en el Senado estaba dentro del plazo que ellos (el PS y la UDI) dicen, pero llegó el señor José Miguel Insulza a amenazar a los socialistas que estaban en contra (del tratado) supuestamente y no pudieron firmar. Entonces faltó una firma”.

Cabe recordar que el senador del Partido Socialista, Alfonso De Urresti, planteó que el requerimiento de inconstitucionalidad está fuerza de plazo y pidió rigurosidad.

“Hay que ser riguroso desde el punto de vista constitucional. Se nos ha requerido a un conjunto de senadores adherir a esta presentación. El plazo venció el lunes, desde que se expide el certificado por parte de la Cámara respectiva“, precisó el parlamentario.