El Instituto de Salud Pública pidió a la ciudadanía no usar estos preservativos y devolverlos a los establecimientos de salud donde fueron adquiridos. Según se indicó, no cumplen con los parámetros de cantidad de lubricante, dimensiones y espesor.

El Instituto de Salud Pública emitió una alerta sanitaria tras detectar preservativos masculinos defectuosos, ordenando el retiro de los productos del mercado.

Se trata de 46 lotes de preservativos de la marca china Suzhou Colourway New Material Co., LTD.

De esta forma, el organismo sanitario afirmó que instruyó el cese de la distribución de estos condones, ya que no cumplen con los parámetros de cantidad de lubricante, dimensiones y espesor.

Si bien hasta ahora se ha determinado que solo 5 de ellos presentan defectos (2107012 – 2107022 – 2107102 – 2107122 – 2107132), la empresa efectuó un retiro voluntario del resto de los lotes.

El ISP agregó que algunos de estos lotes, importados y distribuidos por Cegamed Chile S.A., fueron adquiridos por intermediación de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).

El producto ya ha sido repartido en distintas comunas, como Hijuelas, en la región de Valparaíso, desde donde se hizo un llamado a la comunidad a evitar su uso y devolver estos productos a los establecimientos de salud donde fueron adquiridos.

Nueva alerta por preservativos defectuosos de origen chino

Cabe destacar que no es la primera vez que se emite una alerta por preservativos masculinos defectuosos.

En mayo pasado, el ISP instruyó el cese de distribución, cuarentena preventiva y no uso de un total de 39 lotes de preservativos masculinos de látex defectuosos que pertenecen a la misma marca china.

Asimismo, en abril, la Fundación Chile Positivo informó de un lote completo de condones defectuosos que fueron entregados en sendas actividades realizadas en el verano, en La Serena y Coquimbo, respectivamente.

En esa oportunidad, las autoridades de Salud comprometieron una investigación tras la alerta.