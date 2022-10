Una compleja trama involucra a la Subsecretaría del Interior, a propósito de los correos electrónicos del exsubsecretario Juan Francisco Galli, que serían claves en la investigación penal que lleva el Ministerio Público.

Así lo reveló este martes Ciper Chile, a propósito de una solicitud vía Transparencia para conocer los e-mails del exsubsecretario Galli.

Se trata de los correos electrónicos intercambiados entre el 1 de enero de 2020 y el 9 de marzo de 2022, y que podrían ser claves para establecer alguna eventual responsabilidad del Gobierno en el actuar de Carabineros.

Recordemos que según informes del INDH, el denominado estallido social se saldó con 34 fallecidos y 3.583 lesionados, además de 359 lesionados con traumas oculares.

Por lo mismo, la fiscal Ximena Chong pidió el registro de los correos electrónicos a Interior, recibiendo como respuesta un oficio del 29 de marzo, donde el actual subsecretario de esa cartera, Manuel Monsalve, aseguró que se había logrado rescatar la información.

No obstante, el propio Ministerio del Interior se negó a entregar dicha información a Ciper, pese a solicitarla vía Transparencia por ser información pública.

Ante la negativa, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó la entrega de los correos, desestimando los argumentos de Interior, que apuntaban a que eran “conversaciones privadas”, no contenían “información relevante”.

Y por último, se señaló que el “elevado número de antecedentes”, podría “distraer indebidamente al personal del cumplimiento regular de sus labores habituales”.

Interior acusa a Galli de eliminar sus correos

Sin embargo, desde la División Jurídica del Ministerio del Interior respondieron al CPLT que simplemente los correos no existen, acusando a Galli de haberlos eliminado. “Los correos electrónicos fueron eliminados por parte del señor Galli”.

Pero, según señaló este último a Ciper, desmintió haberlos borrado, asegurando que se encontraban respaldados en los servidores de Interior.

“Tendrían que mostrarte una instrucción mía que así lo dispusiera. Es más, los mails se respaldaban en los servidores de Interior. Mis correos estaban respaldados y la actual jefa de informática, Ingrid Inda, de Interior, recibió conforme esos respaldos al hacer el traspaso”, complementó Galli.

Cabe destacar que 30 días después de dejar sus cargos, los sistemas informáticos borran los respaldos de los correos electrónicos. Algo que la propia fiscal Chong anticipó, por lo que el 22 de marzo pidió “resguardar” dichos e-mails.

Pero, por otro lado, se especula que en realidad nunca tuvieron los correos electrónicos y que solo se dieron cuenta de que no estaban tras la solicitud de Ciper. Esto, con base en la respuesta de Interior al Consejo para la Transparencia.

“Esta situación no pudo advertirse debidamente, por cuanto este servicio no accedió a dicha casilla con anterioridad a lo resuelto por ese consejo (CPLT), en vista a que su razonamiento siempre ha sido que no corresponde entregar dichos antecedentes”, respondieron.