Repudio generaron -nuevamente- declaraciones del diputado Gonzalo De la Carrera, contra la legisladora transgénero Emilia Schneider y un grupo de parlamentarias, a quienes trató de “feminazis”.

Gonzalo de la Carrera dijo en sala que Schneider no podía hablar de mentiras, porque ella ha dicho ‘dos grandes mentiras’: Que no puede exigir derecho al aborto porque ella no puede abortar y tampoco puede ‘exigir su derecho a menstruar’. En ese momento le cortaron el micrófono.

Acompañada de parlamentarias de oficialismo, Schneider calificó como ‘mensaje de odio’ los comentarios de De La Carrera.

El diputado republicano redobló sus dichos en un tenso punto de prensa con las diputadas a un costado: “Me parece gratuito el escándalo que ustedes las feminazis han hecho acá en el hemiciclo”.

Ante esta nueva polémica, el presidente de la Comisión de Ética, Nelson Venegas (PS), anunció que en dicha instancia van a realizar una investigación de oficio, pero advirtieron que las penas son bajas.

Tras el polémico episodio, la ministra Segpres Ana Lya Uriarte anunció a nombre del Gobierno su repudio al hecho y comprometió urgencia a la reforma que busca cesar a congresistas que ejerzan violencia contra sus pares.

“De la Carrera traspasa límites que son inaceptables”

Además del rechazo en las filas oficialistas, la situación incluso generó críticas en la oposición. Entre ellos, el diputado RN Eduardo Durán: “Soy muy lejano a las causas LGBT y he votado en contra algunos proyectos, pero sé separar las cosas y jamás voy a ofender a alguien por su condición porque sé que detrás de eso hay un proceso largo a veces de sufrimiento que no estoy dispuesto a invadir ni remover. De la Carrera traspasa límites que son inaceptables, a veces lejos de los valores que el humanismo exige y frente a lo cual no puede haber justificación alguna. Soy un hombre de fe, creyente y le hago un llamado al diputado para que piense mejor lo que dice y si no tiene empatía por los otros que al menos no las denigre”, subrayó.

Misma postura de rechazo mostró el diputado UDI Guillermo Ramirez, aunque llamó a no legislar proyectos con “nombre y apellido” y pidió discutir con calma este tipo de iniciativas.

Como sea, De La Carrera ya tiene a cuestas dos multas del 15% de su dieta, incluyendo la sanción por dar un golpe de puño en el rostro al vicepresidente de la cámara, Alexis Sepulveda.