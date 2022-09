“Escúchame bien queremos hablarte, somos la organización q esta trabajando (en) Chile TREN DE ARAGUA piensa en tu familia TUS HIJOS T VAMOS A TOCAR La PUERTA DE TU CASA” (sic).

Lo anterior es parte de un mensaje extorsivo enviado por WhatsApp a una familia en la región de Antofagasta por presuntos miembros del denominado Tren de Aragua, temida organización criminal de origen venezolana que fue descubierta operando en el país y que cuenta con más de una decena de integrantes tras las rejas.

Dicha situación fue denunciada esta jornada por el diputado de la zona Sebastián Videla (IND-PL), quien tomó conocimiento de los hechos y puso en alerta a las autoridades policiales por este nuevo caso de presunta extorsión donde quienes estarían detrás son o se hacen pasar por miembros del Tren de Aragua. Una marca que se ha ido instalando y que infunde terror.

“Inmediatamente cuando me comunicaron de la amenaza y la extorsión de una banda de crimen organizado a una familia en Antofagasta me reuní con ellos. No es posible que estén enviando fotos, extorsionando, pidiendo dinero, sino asesinan a uno de sus seres queridos”, señaló el parlamentario.

En concreto, los antisociales solicitaron más de 30 millones de pesos a una familia compuesta por cuatro personas, a quienes amedrentaron a través de WhatsApp. Varios de los integrantes del clan recibieron audios y videos con las amenazas, calvario comenzó el pasado viernes por la noche, momento en el que los mensajes comenzaron a llegar a los dispositivos móviles.

La amenaza más grave apuntaría que ante el no pago de la cuantiosa cifra se atentaría contra la vida de miembros de la familia. “Nosotros veíamos desde aquí hacia afuera lo que pasaba otra gente, y ahora que nos esté tocando a nosotros es muy difícil esta situación que lamentablemente nos ha afectado la parte emocional, psicológica”, comenta uno de los familiares afectados, quien hizo llegar un video al parlamentario detallando su situación.

En uno de los vídeos que tuvo a la vista La Radio se puede ver un arma que es manipulada por un tercero que no se logra identificar. Este maniobra el dispositivo y jala el gatillo simulando ejecutar un tiro, momento en el que se logra percibir que una voz dice: “Somos nosotros, llámanos”. También se muestra una segunda arma que está sobre una mesa de centro y un par de cargadores.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron a La Radio que la denuncia fue recibida y que están llevando a cabo distintas diligencias para “aclarar lo sucedido”. Por su parte, el diputado Videla agregó que “hoy inmediatamente he solicitado reunirme con algunos ministerios para poder analizar que se decrete un Estado de Excepción Constitucional. (…) Tenemos que estar unidos atacando el crimen organizado porque los ciudadanos del norte y en todo nuestro país quieren vivir en paz”.

Vea video: