La mañana de esta jornada, el exconvencional y exvicepresidente de la Convención Constitucional (CC), Jaime Bassa, fue cuestionado luego de sufrir un “lapsus” tras equivocarse y decir “retraso”, en vez de “Rechazo”, durante una entrevista.

En conversación con Radio Bío Bío, el exconvecional Bassa, aseguró haber sufrido una equivocación mientras hablaba sobre los votantes de este Plebiscito 2022.

En la instancia, Bassa dijo: “En cambio, el retraso … El Rechazo perdón, todavía no tiene claridad respecto de qué es lo que quiere, no sabe si va a haber nueva Convención o no, no quieren reconocer el papel que va a tener el Congreso en el pulso de las reformas, yo creo que hoy día el Rechazo es incertidumbre y el país no necesita más incertidumbres, el país hoy día necesita certezas”.

Revisa aquí el momento

Ante esto, el senador Iván Moreira (UDI), condenó el hecho, e indicó que “la gente ha sido testigo que el desprestigio de la CC se debe a la superioridad moral que dicen tener y con la que han actuado, con la misma que Bassa ha llamado a una importante porcentaje de chilenos como ‘retrasados’, no fue una equivocación, sino una mención a propósito. Hoy sabremos los resultados, y para la próxima CC no estará Bassa, porque lo que demostró no fue superioridad, sino que incapacidad, negligencia y mediocridad”.

Luego del hecho, Bassa aseveró que “me equivoqué, rectifiqué sobre la marcha y me disculpé”.