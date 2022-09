Durante la jornada de este domingo se han presentado largas filas a las afueras de las comisarias, debido al alto índice de personas que se encuentran a la espera de excusarse del proceso electoral.

Una de las excusas para no sufragar es encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación, situación que se debe dejar constancia en los recintos policiales.

Radio Bío Bío Santiago estuvo en la Décima Comisaria de Providencia, donde la fila abarcaba casi cuatro cuadras y el tiempo de espera era de una hora. Así lo detallaron los auditores.

“Yo trabajo en Antofagasta y me tocó quedarme acá”, “Yo soy de la Serena, así que me vine a excusar… triste, pero, por trabajo, no pude”, indicaron.

“Más de 55.110 excusas acogidas a nivel nacional”

Según el general Juan Múñoz Rodríguez, jefe de la plana mayor especial del Plebiscito 2022, informó que existen más de 55.110 excusas acogidas a nivel nacional.

“Tenemos hasta ahora un alto índice de excusas que se han acogido en los cuarteles en Chile. Hasta el momento existen 55.110 acogidas, 50 mil por medidas que entregaron Carabineros, 4.749 a través de comisaria virtual y 179 en constancias“, explicó.

Recordemos que Carabineros para el plebiscito de salida 2022 señaló que existe un padrón electoral de 15 millones de personas, 2.900 locales de votación, 2.745 recintos con un despliegue total de 45 mil funcionarios policiales distribuidos de Arica a Punta Arenas.