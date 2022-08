Una polémica declaración emitió este miércoles el diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser, luego de indicar respecto a las actitudes la mayoría de los parlamentarios que “si el electorado supiese de las actitudes de la mayoría de nosotros en ciertas circunstancias, probablemente no habría votado por nosotros”.

Las palabras del parlamentario se dan tras la polémica suscitada por la agresión del diputado Gonzalo de la Carrera contra su par y vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Sepúlveda.

En ese contexto, Kaiser fue consultado por el hecho, indicando que su partido “siempre ha condenado la ejecución de la violencia. A diferencia de otros partidos en este Congreso, nosotros siempre hemos sido 100% consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos”.

En lo referido a la expulsión de Gonzalo de la Carrera de la bancada del Partido Republicano, Johannes Kaiser sostuvo que “la bancada toma siempre las decisiones de manera democrática. En materia de unanimidad o no unanimidad, eso es irrelevante”.

“El propio Gonzalo de la Carrera ha respaldado nuestra decisión en esta materia y ha reconocido de que se equivocó y que actuó de manera incorrecta”, agregó.

Asimismo, descartó solicitarle su salida del cargo a de la Carrera, expresando que “no lo haría, como no lo haría tampoco con el senador (Iván) Moreira (…) No lo haría con cuantos otros, y no en razón de lo que han hecho o no han hecho, si no porque ellos fueron elegidos por votación popular”.

Consultado sobre una posible paralelo entre lo ocurrido con de la Carrera y la petición de dejar su cargo que se hizo contra el exconvencional Rodrigo Rojas Vade, Kaiser afirmó que él -en su momento- no lo hizo, explicando que “lo que hizo Rojas Vade en su momento fue engañar a su electorado”.

“Yo creo que es bastante más grave engañar al electorado respecto de una enfermedad que uno no tiene, al conseguir recursos alegando una enfermedad que uno no tiene, que una pérdida de control y la aplicación de violencia desde el punto de vista de lo que es la legitimidad democrática”, afirmó.

Finalmente, ante la pregunta de si los votantes habrían elegido en su cargo al diputado Gonzalo de la Carrera de conocer con anterioridad las actitudes del parlamentario, Kaiser remató diciendo que “si el electorado supiese de las actitudes de la mayoría de nosotros en ciertas circunstancias, probablemente no habría votado por nosotros”.