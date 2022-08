La expresidenta Michelle Bachelet reafirmó que votará por el Apruebo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

“He dicho en Perú y lo diré de nuevo. Voy a votar el 4 de septiembre y lo haré aquí, en Ginebra, y voy a votar a favor de la aprobación de la nueva Constitución”, señaló la exmandataria tras realizar un balance de su gestión como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

En ese sentido, agregó que “lo he debido decir a partir del 1 de septiembre, cuando ya no seré más Alta Comisionada. Lo sé, pero ya lo dije y lo he dicho también en mi país”.

“Además, todos saben que votaré así, así que les contesto honestamente”, insistió.

Bachelet descarta volver para “ponerse a tejer”

La exgobernante, quien trató de emprender un proceso de cambio constitución durante su segundo mandato, adelantó que pretende volver a Chile tras el 31 de agosto, cuando termine su labor en Naciones Unidas

Si bien dijo que no quiere retornar para “ponerse a tejer”, advirtió que no tiene planes definidos en el escenario político.

“Estaré disponible no para un cargo, nada que sea 24/7, pero para ayudar en cualquier cosa para la que mi experiencia pueda ser útil”, concluyó.