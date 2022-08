CNN Chile emitió un comunicado la noche del viernes, donde rechazan el uso de imágenes -sin autorización- de la estación televisiva para la franja televisiva del plebiscito, la cual se emitió durante esta jornada.

Por medio de un comunicado, la empresa indicó que no autorizaron el uso de las imágenes y que se comunicaron con los responsables, para solicitarles eliminar ese registro en sus futuras publicaciones.

“Tras la franja electoral que comenzó a emitirse hoy en los diferentes medios de comunicación, CNN Chile aclara que como canal NO autorizamos el uso de nuestras imágenes ni contenidos para fines de propagandas políticas”, indicaron en un comunicado publicado en la página web.

“Ante la aparición de imágenes de propiedad CNN Chile en espacios de la franja, hemos tomado contacto con los partidos políticos involucrados para solicitar que se eliminen estos registros de sus publicaciones y estamos a la espera de una pronta solución”, añaden.

“El sello de nuestro canal es la independencia y objetividad, por esta razón nuestra línea editorial no avala el uso indebido de nuestro contenido”, cierra el comunicado.

La imagen en cuestión se trata de una entrevista de la periodista Mónica Rincón al exministro de Agricultura, Antonio Walker, la cual fue usada en el espacio del colectivo “Apruebo por el Agua y la Naturaleza” que promueve el Apruebo.

Por esta razón, Rincón también se refirió en su cuenta de Twitter, donde señaló que jamás ha participado de campañas políticas, ni tampoco autorizó al uso de su imagen.



“Jamás he participado en campañas políticas y ni CNN ni yo autorizamos que usaran las imágenes para ese fin. Me parece completamente inadecuado”, comentó en su cuenta personal.

Hoy apareció una entrevista de hace un par de años al ex Ministro Walker en franja de colectivo “Apruebo por el Agua y la Naturaleza”

Jamás he participado en campañas políticas y ni CNN ni yo autorizamos que usaran las imágenes para ese fin

Me parece completamente inadecuado https://t.co/JZRyY3LX3b pic.twitter.com/wguTPDHJZK

— Mónica Rincón González (@tv_monica) August 6, 2022