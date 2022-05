Hasta este viernes Chile lleva 893.915 exámenes PCR realizados y reportados en lo que va de mayo. Eso no se compara con los 1.764.988 de marzo ni los 2.376.239 de febrero. La última vez que Chile marcó bajo el millón de exámenes PCR fue en octubre de 2020: 986.446.

Desde marzo que el testeo PCR en Chile ha caído sostenidamente. Tanto, que actualmente se encuentra en niveles que no se veían desde inicios de la pandemia.

En línea con datos del Ministerio de Ciencia hasta este viernes 27 de mayo Chile acumula 893.915 exámenes PCR realizados, analizados y ocupados para elaborar informes diarios.

La última vez que el país marcó bajo un millón de exámenes PCR fue en octubre de 2020 (986.446).

Septiembre de ese año dejó 889.879 muestras, agosto 808.444, julio 514.200, junio 527.036, mayo 401.758 y abril 145.375, cuando la pandemia recién comenzaba y se instalaba y fortalecía la capacidad de testeo.

Este mes de mayo, además, el promedio semanal de PCR fluctúa entre los 30 mil y 35 mil.

Según información de la cartera de Ciencia, los meses en que Chile realizó la mayor cantidad de exámenes PCR corresponde a enero (2.204.373) y febrero de 2022 (2.376.239).

En ese entonces el país experimentaba cifras históricas de contagios, algo que se explicó por varias razones: la mayor movilidad del verano, las fiestas de fin de año, el relajamiento de las medidas de autocuidado y las nuevas variantes.

De acuerdo a estimaciones de El Mercurio en noviembre de 2021 Chile hacía 70 mil PCR en promedio por día, periodo en el cual nuestro país tenía casi un tercio de los contagios de hoy.

Caída del testeo PCR y los problemas del antígeno

La caída del testeo PCR llegó a tal punto que Chile perdió el primer lugar en cuanto a la cantidad de PCR administrados por cada contagiado encontrado.

Según la plataforma Our World in Data, hoy Perú domina con 100 tests y le siguen Bolivia (50), Colombia (30) y luego Chile, con diez tests PCR por cada diagnosticado positivo.

En cada balance del Minsal el testeo también considera exámenes de antígeno.

Sin embargo expertos sugieren no confiarse en esa herramienta, ya que puede esconder la verdadera situación.

En conversación con El Mercurio, Jorge Las Heras, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, alertó que “la cantidad de infectados que informamos va siempre directamente proporcional a la cantidad de testeo que se hace”.

“Lo que ha estado pasando hoy es que se están haciendo muchos más test de anticuerpos, pero no tenemos control sobre ellos”, añadió.

“Muchos los hace la gente de forma espontánea, los compra en la farmacia y si sale positivo no se lo comunica a nadie porque como no hay un cuadro tan grave como en los años anteriores sencillamente no informa nunca el caso”, explicó.

A su juicio Chile hoy no tiene “una mirada clara de cuál es el grado de infección que tenemos” y se aventura: si se reportan 6 mil o 7 mil contagios por día la verdad podrían ser 15 mil o 16 mil.

Para María Luz Endeiza, infectóloga pediátrica de Clínica Universidad de los Andes, se necesita realizar una “gran campaña de comunicación de riesgo” que tenga dos focos: para fortalecer el testeo y la vacunación.

Hasta ayer jueves Chile reportaba 6.582.815 cuartas dosis administradas de un total de 55.947.094 puestas desde diciembre de 2020.

Gobierno anterior pide más testeo

Pese al alza de contagios de las últimas semanas el testeo PCR no ha logrado despegar.

La última vez que el Minsal elaboró un informe con más de 50 mil tests PCR fue el 7 de abril (52.253) y sobre los 60 mil el 25 de marzo (66.672).

A través de Twitter el exministro de Salud, Jaime Mañalich, advirtió que a su juicio “el número diario de exámenes para covid es peligrosamente bajo para el momento epidemiológico que vivimos”.

El número diario de exámenes para Covid es peligrosamente bajo para el momento epidemiológico que vivimos.

Su sucesor en el cargo, el doctor Enrique Paris, se ha manifestado en los mismos términos.

“Preocupa la baja capacidad de testeo que se está desplegando actualmente sumado a esto el importante aumento de casos diarios observados”, escribió tras el balance de ayer.

Preocupa la baja capacidad de testeo que se está desplegando actualmente sumado a esto el importante aumento de casos diarios observados

Conozca el total de exámenes PCR realizado por mes desde abril de 2020

2020

Abril 145.375

Mayo 401.758

Junio 527.036

Julio 514.200

Agosto 808.444

Septiembre 889.879

Octubre 986.446

Noviembre 1.024.692

Diciembre 1.118.029

2021

Enero 1.577.680

Febrero 1.337.736

Marzo 1.842.541

Abril 1.842.237

mayo 1.773.300

Junio 1.786.243

Julio 1.538.440

Agosto 1.450.638

Septiembre 1.345.124

Octubre 1.554.884

Noviembre 1.787.427

Diciembre 1.564.522

2022

Enero 2.204.373

Febrero 2.376.239

Marzo 1.764.988

Abril 1.047.547

Mayo 893.915