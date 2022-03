El presidente Gabriel Boric debutó con una aprobación similar a las de los de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet en su primera semana de gobierno, de acuerdo a la encuesta Plaza Pública Cadem.

Este lunes se conoció la encuesta N°427 de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de marzo, la primera encuesta del gobierno del Presidente Boric en ejercicio.

De acuerdo a la medición, el 50% aprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno, 20% la desaprueba, 6% no aprueba ni desaprueba y 24% no sabe o no responde.

La aprobación es superior entre las mujeres (52%), los jóvenes entre 18 y 34 años (67%), del sector socioeconómico alto (53%), habitantes de Santiago (55%) y entre quienes se identifican con la izquierda (89%).

Al comparar esta primera medición con la que tuvieron en un comienzo los ex presidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, vemos que las cifras no distintas: Piñera I obtuvo un 52%, Bachelet II 52%; y Piñera II 51%.

📈 #PlazaPública #AprobaciónPresidencial Presidente Boric debuta con 50% de aprobación, sin diferencias con Piñera 2010 (52%), Bachelet 2014 (52%) y Piñera 2018 (51%). pic.twitter.com/TFEHsykSyp — Cadem_cl (@Cadem_cl) March 21, 2022

77% cree que era importante visita de Siches a La Araucanía

Una de las actividades del Gobierno que generó mayor revuelo, fue la fallida visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a Temucuicui.

Consultados al respecto, un 77% cree que era importante para mostrar voluntad de diálogo y 69% cree que la solución al conflicto pasa por una vía política, 5 puntos menos que en julio de 2021.

Al mismo tiempo, 52% cree que la ministra se expuso innecesariamente, 46% piensa que fue una visita improvisada y 67% opina que Temucuicui es hoy un territorio que está fuera del control del Estado.

🟥 #PlazaPública #ConflictoAraucanía Sobre la visita de la ministra Siches a La Araucanía, 77% cree que era importante para mostrar voluntad de diálogo y sólo el 46% lo consideró como algo improvisado pic.twitter.com/lFhGoCIbXX — Cadem_cl (@Cadem_cl) March 21, 2022

Asimismo, 56% está de acuerdo con extender el Estado de Excepción en la zona frente a un 41% que se opone a esta medida.

51% dice estar de acuerdo con el aborto aprobado en la Convención

Respecto del trabajo de la Convención, hubo un aumento en la confianza, llegando esta semana a 52% (+4pts), mientras que la desconfianza baja a 46% (-4pts).

En tanto, la disposición a votar apruebo subió 4 puntos alcanzando un 46%, frente a un 33% (-2pts) que rechazaría el nuevo texto constitucional y un 21% (-2pts) que no sabe o no responde.

Respecto a la aprobación del aborto en la Convención, un 51% está de acuerdo con este artículo, versus un 47% que está en desacuerdo.

Entre los jóvenes el respaldo llega a 68%, mientras que en entre los mayores de 55 años sólo alcanza un 38%. También es mayor en los sectores altos (57%) versus los sectores bajos, donde la mayoría (59%) está en desacuerdo.

Además, entre quienes se identifican con la derecha 72% está en desacuerdo, entre quienes se identifican con el centro 57% está en desacuerdo, entre quienes se identifican con la izquierda 80% está de acuerdo y entre quienes se identifican como independientes, 59% está en contra.

En este mismo tema, 59% (+7 puntos) cree que la mujer debería tener derecho a hacerse un aborto bajo algunas circunstancias, 27% (-1 pto) lo aprueba bajo cualquier circunstancia y 12% (-7pts) piensa que bajo ninguna circunstancia.

Por último, 12% está por el aborto libre sin restricciones o causales, 22% por el aborto libre hasta las 14 semanas, 53% está de acuerdo sólo en las causales actuales y 12% piensa que debería estar prohibido.

Revisa los resultados de la encuesta a continuación: