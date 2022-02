Tras los llamados de la Mesa de la Convención Constitucional al Senado para que apuren el mecanismo de renuncia de los convencionales, la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón (DC), hizo un llamado a que Rodrigo Rojas Vade vaya a la Convención y renuncie. Además, enfatizó en que fue “el Senado el que reaccionó a este problema”.

Cabe recordar que durante esta mañana, Rodrigo Rojas Vade, quien presentó su renuncia a la Convención Constitucional (CC) luego que se revelara que no sufría de cáncer, aseguró que retomará sus funciones de no haber un mecanismo que concrete su salida.

“Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional”, sentenció Rojas Vade.

Al respecto, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, apuntó derechamente al Senado para apurar la tramitación de un mecanismo de reemplazo, para que el convencional aludido deje la instancia.

Frente a esto, la senadora Rincón indicó que “el artículo 60 de la actual Constitución Política de la República establece la renuncia de los convencionales por enfermedad grave y esta situación la tiene que calificar el TC”.

“Aquí el señor Rojas Vade podría venir a la Convención y renunciar. Creo que es lo que correspondería y trasparentaríamos un hecho que es importante”, precisó la presidenta del Senado.

Reemplazo de los convencionales

“Con respecto al reemplazo de los constitucionales independientes, efectivamente hay un vacío legal. Nosotros presentamos una normativa en cuanto este hecho se provocó en la Convención, yo soy autora de una de las mociones. Está aprobado, pero no se pudo tramitar por falta de quórum en la última sesión del mes de enero”, dijo Rincón.

La senadora también hizo un llamado a Rojas Vade a “que venga a la Convención y renuncie, que es un acto de honestidad y transparencia que el país agradecería”.

“A esta altura, que él vuelva a la Convención Constitucional, una persona que le mintió no solo a sus pares sino que a todo el país y a sus electores, es algo que daña el prestigio de un órgano, que lo que debiera hacer es hacer el trabajo que le encomendó la ciudadanía y presentarle al país un proyecto de nuevo texto constitucional”.

Rincón explicó que “lo que hace el proyecto que está para ser votado este miércoles en la Sala, en segundo orden de la tabla del día por acuerdo comités del día de hoy, es proveer el reemplazo. Es eso, en lo que hay vació hoy día, no en la posibilidad de que él deje de ser convencional constituyente”.

Mecanismo de reemplazo

“La convención puede seguir funcionando sin él (Rojas Vade) y no hay ningún impedimento para que así sea. El que esté o no esté no hace la diferencia, de hecho no ha estado en todo este tiempo”, sentenció Rincón.

En tanto, sobre la solicitud que hacen desde la Convención para que se apure la votación del mecanismo de renuncia y teniendo en cuenta que ciertos sectores buscan eliminar el Senado, la parlamentaria de la DC dijo que “fue el Senado el que reaccionó a este problema y fue el Senado el que presentó el proyecto de ley. Así que nosotros estamos haciendo nuestra tarea”.

Finalmente, la senadora indicó que “la ciudadanía tendrá que resolver en su minuto, si toma una o otra decisión respecto del texto que se someta a su consideración”.