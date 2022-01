Camila Vallejo, futura vocera de Gobierno, aseguró que tienen "otra alternativa de solución" ante la presunta incompatibilidad del diputado Manuel Monsalve (PS) en el cargo de subsecretario del Interior. La bancada UDI presentó un oficio a Contraloría, indicando que aquel puesto es el primero en llegar a La Moneda para coordinar el cambio de mando, pero que Monsalve no podría hacerlo, ya que recién dejará de ser parlamentario el 11 de marzo.

La diputada Camila Vallejo (PC) se refirió a la presunta incompatibilidad de Manuel Monsalve (PS) en el cargo de subsecretario del Interior, considerando que actualmente ejerce como diputado.

Este domingo, la bancada de diputados UDI presentó un oficio ante la Contraloría para que se refiera a esta situación. De acuerdo a lo que señalan, es una tradición democrática que el subsecretario del Interior sea la primera autoridad en llegar a La Moneda para preparar el traspaso de una administración a otra.

Sin embargo, como Monsalve ejercerá el cargo de parlamentario hasta el 11 de marzo, no podría coordinar el cambio de mando antes de que Sebastián Piñera le ceda la banda presidencial a Gabriel Boric.

“Teníamos prevista esta situación, nos falta el pronunciamiento de Contraloría ante un oficio que no ha llegado todavía. Ante esa situación, dependiendo de su pronunciamiento, tenemos otra alternativa de solución”, sostuvo Vallejo, quien será la futura vocera de Gobierno.

Sin embargo, no quiso adelantar ninguna variante en caso de tener una respuesta negativa de parte de la CGR.

Jorge Bermúdez, contralor general de la República, también se manifestó sobre este tema tras una reunión con Boric. “Es una tradición que el subsecretario del Interior del futuro gobierno asume unos días antes para facilitar la instalación”, detalló.

No obstante, afirmó que hasta ahora no tienen ninguna presentación ante la Contraloría respecto de esta materia. “No hemos visto el oficio, pero obviamente, cuando llegue, lo vamos a revisar”, indicó la autoridad.

“No puedo decir si es correcto o no si no lo he estudiado. Tengo que estudiarlo y discutirlo con el equipo jurídico”, concluyó el timonel de la Contraloría.