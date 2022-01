Tras la reunión telemática de los comités parlamentarios del Senado del pasado viernes, se acordó que este lunes se votará para despachar la Pensión Garantizada Universal, sin embargo, dentro de lo gestionado no figuró la discusión de poner en tabla el proyecto de ley de amnistía.

Más de un año lleva la tramitación de la iniciativa, que actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado. Y allí se podría mantener debido a que los acuerdos de los comités no consideraron su votación para esta semana.

El presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, indicó que es el Gobierno y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quienes no tienen interés para colaborar en buscar una solución, asegurando que este es uno de los grandes problemas.

Al respecto, el secretario de Estado afirmó que efectivamente ellos no comparten una idea de ley de indulto o amnistía para personas que cometieron delitos.

No obstante, aseguró que eso no es un obstáculo para la legislación asegurando que no es responsabilidad del gobierno que no avance el proyecto.

Proyecto podría ser votado durante el próximo gobierno

En esta misma línea, Araya señaló que lo más probable es que el proyecto de Amnistía pase a manos del próximo gobierno de Gabriel Boric, en donde, según indicó, podría tener soluciones diferentes.

Esto último, tomando en cuenta que aún no se vota en la Sala del Senado y falta la tramitación en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la vocera de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, Paola Palomera, afirmó que tras 13 meses de tramitación, no pueden seguir esperando.

En ese sentido, agregó que necesitan que las soluciones se entreguen antes del cambio de mando.

En la reunión de comités especificaron que se podrá votar este jueves la Ley de Amnistía, siempre y cuando la comisión de Constitución despache la iniciativa.