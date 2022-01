“No les importa que haya niños ni familias”, fue una de las frases que usó el presidente electo, Gabriel Boric, para criticar a los barristas de la Universidad Católica y Colo-Colo que durante la Supercopa protagonizaron incidentes en las gradas.

A través de Twitter el futuro presidente, reconocido hincha de la UC, comentó los hechos de violencia que obligaron a suspender el partido por más de 30 minutos.

“Que tontera más grande lo que está pasando en el estadio (agresiones en tribuna). Se dicen hinchas (da lo mismo del equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol. No les importa que haya niños ni familias. No podemos naturalizar esto. No está bien”, escribió el magallánico.

Asimismo, el exdiputado se tomó un minuto después de participar del cierre del Festival Santiago a Mil para condenar lo ocurrido.

“Condenar lo que está pasando en Conce ahora. Los que van a hacer destrozos al estadio no son hinchas… le arruinan (el partido) a todos los que queremos ver fútbol y eso no lo podemos seguir tolerando”, recalcó el mandatario electo.

En la misma línea Rodrigo Díaz Worner, gobernador del Bío Bío, región donde se disputaba el partido, criticó los hechos acontecidos y advirtió que la ANFP deberá hacerse cargo de los eventuales daños al estadio.

Además, la máxima autoridad regional ironizó con el nombre del Plan Estadio Seguro.

“La ANFP debe responder por todos y cada uno de los daños que se ocasionan al público y al estadio Ester Roa Rebolledo. Si no saben organizar un encuentro de alta convocatoria no pueden traer más sus espectáculos a la región. Por cierto Estadio Inseguro brilla por su ausencia”, remarcó.

Cabe señalar que producto de los incidentes el partido estuvo suspendido cerca de media hora. Sólo la intervención de la unidad de Control de Orden Público de Carabineros pudo contener los enfrentamientos que tuvieron lugar en la tribuna andes del coloso de Collao.